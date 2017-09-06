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Фото: kabar.kg

КПП «Дустлик» на узбекско-кыргызской границе возобновил работу

КПП «Дустлик» / «Достук» на узбекско-кыргызской границе возобновил работу в круглосуточном режиме и в упрощенном порядке.

Сегодня, 22:02   Общество  

С 6 сентября контрольно-пропускной пункт «Дустлик» / «Достук» на узбекско-кыргызской границе возобновил работу в круглосуточном режиме, сообщается на сайте правительства Кыргызстана. Пересечение границы будет осуществляться в упрощенном режиме.

Вице-премьер Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев, участвовавший в церемонии открытия, назвал открытие пункта знаковым событием, которое послужит мощным стимулом для развития сотрудничества между двумя странами.

Фото: kabar.kg.

С 2010 года пункт пропуска между Андижанской областью Узбекистана и Ошской областью Кыргызстана работал в ограниченном по времени суток режиме. Для пересечения границы требовалось предоставление ряда документов, таких как приглашение или телефонограмма. Теперь граждане двух республик смогут пересекать границу в упрощенном порядке, без предъявления дополнительных документов.

Решение об открытии границы стало результатом переговоров 5−6 сентября в Бишкеке в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В церемонии участвовал хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов, мэр Оша Айтмамат Кадырбаев и другие официальные лица двух государств. Чтобы отпраздновать событие, по обе стороны границы собралось большое количество людей.

Текст: «Газета.uz»      3 486
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