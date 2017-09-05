РУ O`Z ЎЗ
5 сентября, вторник Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Фото: «Газета.uz»

Обменные пункты начали покупку валюты по новому курсу

Курс 1 доллара США, по которому производится обмен в банках, составляет 8000 сумов.

Сегодня, 13:09   Экономика  

С утра вторника обменные пункты банков Узбекистана начали покупку иностранной валюты у населения по новому курсу, исходя из установленных днем ранее Центральным банком курсов.

К обмену принимаются пять основных мировых валют — доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк и японская иена. Курс американского доллара составляет 8000 сумов.

Валюта Покупка Продажа Курс ЦБ
1 доллар США 8000 8150 8100
1 евро 9674 9689 9645,48
1 фунт стерлингов 10527 10537 10495,17
1 швейцарский франк 8487 8497 8461,30
1 японская иена 74 77 73,84

Курсы валют, установленные на 5 сентября в Узпромстройбанке.

Процедура продажи валюты максимально упрощена — от граждан не требуется предъявления паспорта, если обмениваемая сумма не превышает 100 размеров минимальной зарплаты (примерно 14,977 млн сумов или около 1900 долларов).

Если на момент открытия обменных пунктов в Ташкенте в них были лишь считанные клиенты, то к полудню начали образовываться небольшие очереди. В большинстве пунктов гражданам выдаются новые 50-тысячные купюры.

Узнать, где находятся обменные пункты, пока не так просто. Филиалы банков не оснащены уличными вывесками или табло с указанием текущих курсов. Однако, по словам банкиров, это дело времени.

Поддерживать очередь помогают представители банков, которые охотно отвечают на вопросы клиентов, а также сотрудники органов внутренних дел. В некоторых филиалах банков посетителям предлагают воду.

Продажа инвалюты физическим лицам осуществляется, как прежде, в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением средств на международные платежные карты для использования их за границей.

Имевшиеся ограничения по использованию конверсионных карт за рубежом, в частности, по снятию наличности в банкоматах, отменены. Как сообщили «Газете.uz» в одном из банков, тарифы на выпуск карты снижены с 35 евро до 100 тысяч сумов, комиссия за снятие наличности составляет 1% (минимальная комиссия — 4 доллара), при оплате картой — 0,5% плюс 50 центов.

Текст: «Газета.uz»      6 053

Материалы по теме

Комментарии

  • Алексей Данилов 5 сентября 2017, 13:16

    А рубли где менять — на черном рынке?))

  • Andrey Hasanov 5 сентября 2017, 13:18

    Ждем отмены конверсионных карт и начала продажи валюты наличными.. И допуска к валютной бирже физ. лиц тоже, хотя бы как в РФ

  • Бахтиёр Тураев 5 сентября 2017, 13:26

    куйликдаги яшнабод филиал капитал банка бордим айтишдику хали бизларга очилгани йук деб , долларни сум килиб беришмади. тугрими бу банк ходимларини харакатлари?

  • Сергей Ниязметов 5 сентября 2017, 13:30

    У меня возникло три вопроса. Ответьте, кто знает.
    1. Открыв эту карту и купив доллары, возможно ли потом, в случае необходимости, обналичить ее в здесь, в Узбекистане (и какой валютой выдадут деньги: доллары или сумы).
    2. Можно ли оплачивать покупки этой картой на интернет-площадках (Aliexpress, Ebay, Amazon) находясь тут, в Узбекистане?
    3. Как отправлять денежные переводы в другие страны? Откуда взять валюту? Или можно отправлять сумами, которые потом сконвертируют? Можно ли задействовать карту (на которой купленные доллары)?


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 10:14

НАК перешла на продажу всех авиабилетов за сумы

Сегодня, 09:12

«Мы должны сделать все, чтобы выйти на чемпионат мира» — Самвел Бабаян

Сегодня, 09:00

Stomaservice: Роскошная улыбка — залог успеха

Сегодня, 06:24

GM Uzbekistan зафиксировало цены на автомобили

Вчера, 21:41

ЦБ установил курс доллара на уровне 8100 сумов

Вчера, 20:37

Банки откроют дополнительные обменные пункты

Вчера, 20:08

Отключения холодной воды ожидаются в столице

Вчера, 19:43

Мать оставила новорожденного на улице в Ташкентской области

Популярное

МВД Узбекистана возглавил Пулат Бобожонов

Телеком-операторы переходят на сумы и зафиксируют цены

ЦБ установил курс доллара на уровне 8100 сумов

Абдусалом Азизов стал министром обороны