Обменные пункты начали покупку валюты по новому курсу

С утра вторника обменные пункты банков Узбекистана начали покупку иностранной валюты у населения по новому курсу, исходя из установленных днем ранее Центральным банком курсов.

К обмену принимаются пять основных мировых валют — доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк и японская иена. Курс американского доллара составляет 8000 сумов.

Валюта Покупка Продажа Курс ЦБ 1 доллар США 8000 8150 8100 1 евро 9674 9689 9645,48 1 фунт стерлингов 10527 10537 10495,17 1 швейцарский франк 8487 8497 8461,30 1 японская иена 74 77 73,84

Курсы валют, установленные на 5 сентября в Узпромстройбанке.

Процедура продажи валюты максимально упрощена — от граждан не требуется предъявления паспорта, если обмениваемая сумма не превышает 100 размеров минимальной зарплаты (примерно 14,977 млн сумов или около 1900 долларов).

Если на момент открытия обменных пунктов в Ташкенте в них были лишь считанные клиенты, то к полудню начали образовываться небольшие очереди. В большинстве пунктов гражданам выдаются новые 50-тысячные купюры.

Узнать, где находятся обменные пункты, пока не так просто. Филиалы банков не оснащены уличными вывесками или табло с указанием текущих курсов. Однако, по словам банкиров, это дело времени.

Поддерживать очередь помогают представители банков, которые охотно отвечают на вопросы клиентов, а также сотрудники органов внутренних дел. В некоторых филиалах банков посетителям предлагают воду.

Продажа инвалюты физическим лицам осуществляется, как прежде, в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением средств на международные платежные карты для использования их за границей.

Имевшиеся ограничения по использованию конверсионных карт за рубежом, в частности, по снятию наличности в банкоматах, отменены. Как сообщили «Газете.uz» в одном из банков, тарифы на выпуск карты снижены с 35 евро до 100 тысяч сумов, комиссия за снятие наличности составляет 1% (минимальная комиссия — 4 доллара), при оплате картой — 0,5% плюс 50 центов.