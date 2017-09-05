Обменные пункты начали покупку валюты по новому курсу

Фото: «Газета.uz»
С утра вторника обменные пункты банков Узбекистана начали покупку иностранной валюты у населения по новому курсу, исходя из установленных днем ранее Центральным банком курсов.
К обмену принимаются пять основных мировых валют — доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк и японская иена. Курс американского доллара составляет 8000 сумов.
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Курс ЦБ
|1 доллар США
|8000
|8150
|8100
|1 евро
|9674
|9689
|9645,48
|1 фунт стерлингов
|10527
|10537
|10495,17
|1 швейцарский франк
|8487
|8497
|8461,30
|1 японская иена
|74
|77
|73,84
Курсы валют, установленные на 5 сентября в Узпромстройбанке.
Процедура продажи валюты максимально упрощена — от граждан не требуется предъявления паспорта, если обмениваемая сумма не превышает 100 размеров минимальной зарплаты (примерно 14,977 млн сумов или около 1900 долларов).
Если на момент открытия обменных пунктов в Ташкенте в них были лишь считанные клиенты, то к полудню начали образовываться небольшие очереди. В большинстве пунктов гражданам выдаются новые 50-тысячные купюры.
Узнать, где находятся обменные пункты, пока не так просто. Филиалы банков не оснащены уличными вывесками или табло с указанием текущих курсов. Однако, по словам банкиров, это дело времени.
Поддерживать очередь помогают представители банков, которые охотно отвечают на вопросы клиентов, а также сотрудники органов внутренних дел. В некоторых филиалах банков посетителям предлагают воду.
Продажа инвалюты физическим лицам осуществляется, как прежде, в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением средств на международные платежные карты для использования их за границей.
Имевшиеся ограничения по использованию конверсионных карт за рубежом, в частности, по снятию наличности в банкоматах, отменены. Как сообщили «Газете.uz» в одном из банков, тарифы на выпуск карты снижены с 35 евро до 100 тысяч сумов, комиссия за снятие наличности составляет 1% (минимальная комиссия — 4 доллара), при оплате картой — 0,5% плюс 50 центов.
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Комментарии
А рубли где менять — на черном рынке?))
Ждем отмены конверсионных карт и начала продажи валюты наличными.. И допуска к валютной бирже физ. лиц тоже, хотя бы как в РФ
куйликдаги яшнабод филиал капитал банка бордим айтишдику хали бизларга очилгани йук деб , долларни сум килиб беришмади. тугрими бу банк ходимларини харакатлари?
У меня возникло три вопроса. Ответьте, кто знает.
1. Открыв эту карту и купив доллары, возможно ли потом, в случае необходимости, обналичить ее в здесь, в Узбекистане (и какой валютой выдадут деньги: доллары или сумы).
2. Можно ли оплачивать покупки этой картой на интернет-площадках (Aliexpress, Ebay, Amazon) находясь тут, в Узбекистане?
3. Как отправлять денежные переводы в другие страны? Откуда взять валюту? Или можно отправлять сумами, которые потом сконвертируют? Можно ли задействовать карту (на которой купленные доллары)?