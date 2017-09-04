Банки откроют дополнительные обменные пункты

Процедуры покупки и продажи иностранной валюты физическими лицами в Узбекистане будут упрощены. Об этом говорится в официальном комментарии к указу Президента «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» от 2 сентября, которым предусмотрено открытие с 5 сентября свободного доступа к покупке и продаже иностранной валюты.

Как отмечается в комментарии, покупка наличной иностранной валюты у населения будет осуществляться всеми филиалами и мини-банками коммерческих банков «без ограничения в объемах и бюрократизма».

Для удобства граждан планируется внедрение удлиненного режима работы обменных пунктов в праздничные и выходные дни, а также открытие дополнительных обменных пунктов в филиалах банков и мини-банках преимущественно в крупных торговых центрах и на рынках.

Продажа физическим лицам иностранной валюты будет осуществляться в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением средств на международные платежные карты для использования их за границей, в том числе для оплаты через банковские счета за обучение, лечение и т. д.

Все имеющиеся ограничения по использованию международной платежной карты за рубежом снимаются. Размер комиссионных вознаграждений при реализации иностранной валюты через конверсионные отделы будет снижен «до минимального уровня».

Курс национальной валюты по отношению к иностранным валютам будет устанавливаться на межбанковских электронных торгах валютной биржи «исключительно на основе спроса и предложения», подчеркивается в комментарии.

В целях создания рыночных условий для формирования обменного курса будет минимизировано участие Центрального банка на межбанковских торгах. В отдельных случаях ЦБ может проводить операции по купле-продаже иналюты для предотвращения чрезмерной волатильности курса.