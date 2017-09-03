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Фото: «Газета.uz»

Президент подписал указ о либерализации валютной политики

С 5 сентября граждане-резиденты Узбекистана смогут продавать в обменных пунктах инвалюту по рыночному курсу и приобретать ее на конверсионные карты для пользования за границей без ограничений.

Сегодня, 12:56   Экономика  

С 5 сентября юридические лица Узбекистана смогут без ограничений приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям (импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера). Это предусмотрено указом Президента Шавката Мирзиёева от 2 сентября «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики». Сайт Президента после публикации указа оказался недоступен из-за высокой нагрузки.

Указом установлено, что при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте используются исключительно рыночные механизмы.

Физические лица-резиденты Узбекистана с этой даты могут свободно продавать в обменных пунктах и приобретать иностранную валюту в конверсионных отделах коммерческих банков в соответствии с действующим порядком с зачислением купленных средств на международные платежные карты и использовать их за границей без каких-либо ограничений.

Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, занимающиеся импортом потребительских товаров, разрешено приобретать, в порядке, установленном для физических лиц, инвалюты через банковские счета.

Полностью отменяется требование обязательной продажи выручки в иностранной валюте экспортеров, независимо от их формы собственности.

Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, а также фермерские хозяйства, имеющие доходы в инвалюте, могут снимать наличную инвалюту со своих банковских счетов.

Указом установлено, что на территории Узбекистана запрещено осуществление платежей в инвалюте за товары, работы и услуги, за исключением платежей посредством международных пластиковых карт в соответствии с международной практикой.

Цены и тарифы на товары, работы и услуги, а также минимальные требования к уставным капиталам обществ отныне определяются только в национальной валюте.

Государственные пошлины, сборы и иные обязательные платежи принимаются только в сумах, за исключением консульских сборов.

Дополняется.

Текст: «Газета.uz»      2 437
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