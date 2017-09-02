Шахматы: Кадеты Узбекистана завоевали три медали ЧМ в Бразилии

Шахматисты Узбекистана завоевали две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате мира, прошедшем 21−31 августа в бразильском Калдасе, сообщила Федерация шахмат Узбекистана.

В турнире принимали участие более 400 шахматистов до 12 лет из 36 стран. Соревнования проходили по швейцарской системе в 11 туров в течение 10 дней. Медали были разыграны в трех возрастных категориях — до 9, до 11 и до 13 лет среди мальчиков и девочек.

Сборная Узбекистана в составе семи спортсменов выиграла три награды: Афруза Хамдамова и Жавохир Синдаров стали вице-чемпионами первенства, а Исломбек Синдаров удостоился «бронзы».