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Фото: uzchess.uz

Шахматы: Кадеты Узбекистана завоевали три медали ЧМ в Бразилии

Юные шахматисты Узбекистана стали призерами первенства мира в Бразилии.

Сегодня, 20:58   Спорт  

Шахматисты Узбекистана завоевали две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате мира, прошедшем 21−31 августа в бразильском Калдасе, сообщила Федерация шахмат Узбекистана.

В турнире принимали участие более 400 шахматистов до 12 лет из 36 стран. Соревнования проходили по швейцарской системе в 11 туров в течение 10 дней. Медали были разыграны в трех возрастных категориях — до 9, до 11 и до 13 лет среди мальчиков и девочек.

Сборная Узбекистана в составе семи спортсменов выиграла три награды: Афруза Хамдамова и Жавохир Синдаров стали вице-чемпионами первенства, а Исломбек Синдаров удостоился «бронзы».

Текст: «Газета.uz»      388
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