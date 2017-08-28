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Фото: t.me/shmirziyoyev

Президент принял генерального секретаря ЮНВТО

Президент Узбекистана принял генерального секретаря Всемирной туристской организации.

Сегодня, 10:23   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 августа в Самарканде принял генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Талеба Рифаи, сообщило УзА.

Глава ЮНВТО прибыл в страну для участия в международном музыкальном фестивале «Шарк тароналари» и международной конференции «Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации».

Глава государства, приветствуя гостя, отметил динамичное и плодотворное сотрудничество со специализированным институтом ООН в сфере туризма.

На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества, в частности, популяризация туристического направления в Узбекистан и регион Центральной Азии, развитие новых видов туризма, разработка востребованных туристических продуктов и создание отвечающей международным стандартам инфраструктуры.

Талеб Рифаи заявил, что Всемирная туристская организация намерена активно поддерживать и участвовать в программах и проектах по развитию туризма в Узбекистане.

Текст: «Газета.uz»      1 183
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