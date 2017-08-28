Президент принял генерального секретаря ЮНВТО

Фото: t.me/shmirziyoyev
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 августа в Самарканде принял генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Талеба Рифаи, сообщило УзА.
Глава ЮНВТО прибыл в страну для участия в международном музыкальном фестивале «Шарк тароналари» и международной конференции «Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации».
Глава государства, приветствуя гостя, отметил динамичное и плодотворное сотрудничество со специализированным институтом ООН в сфере туризма.
На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества, в частности, популяризация туристического направления в Узбекистан и регион Центральной Азии, развитие новых видов туризма, разработка востребованных туристических продуктов и создание отвечающей международным стандартам инфраструктуры.
Талеб Рифаи заявил, что Всемирная туристская организация намерена активно поддерживать и участвовать в программах и проектах по развитию туризма в Узбекистане.
Сегодня, 11:22
Сегодня, 10:02
26 августа 19:49
25 августа 19:31
25 августа 19:09
25 августа 18:48