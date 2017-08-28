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НБУ предлагает новые вклады «Мустакиллик тухфаси» и «Олтин куз»

В честь 26-летия независимости Узбекистана НБУ вводит депозиты «Мустакиллик тухфаси» и «Олтин куз» с высокой процентной ставкой.

Сегодня, 11:08   Общество    Реклама

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) сердечно поздравляет с 26-летием независимости нашей Родины и сообщает о вводе в действие новых срочных депозитов в национальной валюте для физических лиц с привлекательными условиями и высокой процентной ставкой «Мустакиллик тухфаси» и «Олтин куз».

«Мустакиллик тухфаси»:

  • срок хранения 4 и 6 месяцев;
  • минимальная сумма первоначального взноса — 1 млн сумов;
  • прием средств на вклад осуществляется в наличной форме и с пластиковой карты;
  • на вклад принимаются дополнительные взносы;
  • начисленные проценты по депозиту выплачиваются ежемесячно без капитализации невостребованных процентов с зачислением их на депозит до востребования;
  • прием средств во вклад за счет переоформления (расторжения) других срочных или сберегательных депозитов не осуществляется .

«Олтин куз»:

  • срок хранения 1 год;
  • минимальная сумма первоначального взноса — 500 тыс. сумов;
  • прием средств на вклад осуществляется в наличной форме, с пластиковой карты и за счет переоформления депозитов, срок действия которых истек в период приема средств во вклад;
  • на вклад принимаются дополнительные взносы;
  • начисленные проценты по депозиту выплачиваются ежемесячно без капитализации невостребованных процентов с зачислением их на депозит до востребования.

НБУ считает себя ответственным за благосостояние тех, кто доверяет ему управление своими сбережениями.

Дополнительную информацию можно получить в любом отделении (филиале) банка или по телефонам: (0371) 148−00−10, 235−42−83.

Сайт: nbu.uz

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