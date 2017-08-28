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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Фото, видео: Глава МВД проверил готовность личного состава ГУВД Ташкента

Министр внутренних дел Абдусалом Азизов оценил готовность личного состава ГУВД Ташкента к несению службы в дни праздников.

Сегодня, 22:40   Общество   Медиа  

Министр внутренних дел Узбекистана Абдусалом Азизов в субботу проверил готовность личного состав Главного управления внутренних дел Ташкента к несению службы в праздничные дни.

Рахмонбек Усманов, Баходир Курбанов и Абдусалом Азизов.

В мероприятии приняли участие начальник ГУВД Баходир Курбанов, хоким Ташкента Рахмонбек Усманов, сотрудники основных служб личного состава ГУВД, включая инспекторов УБДД, инспекторов профилактики, специальный отряд быстрого реагирования, управление охраны, кинологов и других.

Начальник ГУВД доложил министру, что личный состав переведен на усиленный вариант несения службы и готов к выполнению всех поставленных задач.

Абдусалом Азизов.

Абдусалом Азизов оценил уровень готовности личного состава ГУВД. Он потребовал от сотрудников не терять бдительность и приложить максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность жителей в период праздников — Дня независимости и Курбан хайита, которые отмечаются 1 сентября, а также начала учебного года.

Затем министр наградил отличившихся сотрудников ГУВД почетными грамотами.

Абдусалом Азизов передал слова поздравления от Президента Узбекистана с предстоящими праздниками и поблагодарил сотрудников за безупречную службу, профессионализм и ответственность.

В завершение мероприятия состоялся торжественный марш личного состава ГУВД Ташкента.

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Текст: «Газета.uz»      897
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