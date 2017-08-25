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Фото: ksu.uz

Сенат избрал новый состав Конституционного суда

Сенат избрал судей Конституционного суда. Его председателем стал Бахтияр Мирбабаев.

Сегодня, 03:17   Политика  

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана 24 августа избрал новый состав Конституционного суда страны. Ими стали Аскаржон Гафуров, Файзулла Каюмов, Бахтиёр Миралимов, Бахтияр Мирбабаев, Генжемурат Пиржанов и Кахрамон Улжаев.

В этот же день Конституционный суд избрал из этого состава председателя — им стал Бахтияр Мирбабаев, а также заместителя председателя — Аскаржон Гафуров.

Конституционный суд рассматривает дела о конституционности актов законодательной и исполнительной власти. Он избирается Сенатом по представлению Президента из числа специалистов в области политики и права, рекомендованных Высшим судейским советом Узбекистана, включая представителя от Каракалпакстана.

Полномочия предыдущего состава Конституционного суда были прекращены после вступления в силу 1 июня закона о внесении поправок в Конституцию (статьи 80, 93, 108 и 109), направленных на укрепления самостоятельности и независимости Конституционного суда.

Текст: «Газета.uz»      209
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