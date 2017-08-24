МНО представило учебники для 10-х классов

В Узбекистане издано 18 миллионов экземпляров учебников для вновь открываемых 10-х классов общеобразовательных школ. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в среду сообщил министр народного образования Улугбек Иноятов.

«Заново изучив опыт зарубежных стран, рассмотрев актуальность предметов, мы решили ввести для учеников 10-х классов 18 учебных пособий по 12 предметам», — отметил министр. Программы для 10 классов были разработаны с учетом международных стандартов, добавил он.

Начальник главного управления по организации деятельности общеобразовательных учреждений МНО Дилшод Кенжаев сообщил, что вопрос обеспечения школ учителями 10-х классов (потребность в них оценена в 22 тысячи человек) полностью решен. «В этом году более 9500 студентов окончили вузы в направлении педагогики. Еще 13,5 тысячи преподавателей — это сотрудники, которые ранее работали в лицеях и колледжах», — сказал он.

Каждый преподаватель 10-х классов ознакомлен с новой программой и прошел курс учебных семинаров по «каскадному» методу, сообщил Дилшод Кенжаев.

Министр народного образования признал, что внедрение 10-х классов потребует решения ряда вопросов, к примеру, вопроса нехватки кабинетов. Для решения этого вопроса «мы перейдем к сменному обучению, кроме того, рассматривается вопрос о пристройках к школьным зданиям», сказал он.

Что касается профессионального направления учащихся, то в 10-х классах будут не только преподаваться общеобразовательные предметы, но и раз в неделю проводиться обучение профессиональным навыкам. Это делается для того, чтобы по завершении учебы молодые люди были готовы к работе, прокомментировал Улугбек Иноятов.