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Фото: bettercotton.org

Правительство запретило привлекать к сбору хлопка учителей и медработников

Правительство запретило привлекать к сбору хлопка сотрудников сферы здравоохранения и образования.

Сегодня, 19:13   Политика  

Правительство Узбекистана категорически запретило привлекать к сбору урожая хлопка 2017 года молодежь, не достигшую совершеннолетия, а также организации и сотрудников сферы здравоохранения и образования, которые находятся в трудовой деятельности.

Как сообщил на встрече с делегацией Комитета Сената США по международным отношениям 15 августа первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов, 8 августа Кабинет Министров принял соответствующее протокольное решение.

Эркин Мухитдинов также отметил, что благодаря общенациональной информационной кампании общественность теперь лучше осведомлена о запрещенных практиках трудовых отношений.

Целью встречи было обсуждение вопросов, касающихся недопущения детского труда, ознакомление с реформами в Узбекистане по профилактики торговли людьми и преобразованиями в сфере трудовой миграции.

Текст: «Газета.uz»      1 541

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