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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Утренний рынок «Эски жува» временно переедет

Площадка для утренней торговли овощами и фруктами рынка «Эски жува» временно расположится между выходом из метро «Чорсу» и ул. Заркайнар.

Сегодня, 15:48   Общество  

Утренняя оптовая торговля овощами и фруктами столичного дехканского рынка «Эски жува» будет временно перенесена на площадку справа от станции метро «Чорсу», прилегающую к улице Заркайнар. Распоряжение об этом подписал хоким Ташкента, сообщили «Газете.uz» в Департаменте торговли при городской администрации.

Сейчас утренний рынок располагается на улице Сакичмон. Фермеры и дехкане привозят сюда плодоовощную продукцию, которую реализуют по низким ценам в ранние утренние часы.

Нажмите для увеличения. Источник: Департамент торговли.

Решение о временном переносе было принято из-за начала сезона урожая, обильного в этом году.

«Дехкане привозят много фруктов и овощей, привлекая большое количество покупателей, которые делают крупные закупки, например, для консервации. Утренний базар стал разрастаться, занимая собой прилегающие улицы. На дорогах вокруг рынка „Эски жува“ появились заторы. Поэтому было решено перенести утреннюю торговлю в более удобное и для продавцов, и для покупателей место», — отметили в департаменте.

Площадка для утренней торговли между выходом со станции метро «Чорсу» и улицей Заркайнар будет действовать до 15 ноября с 4:00 до 11:00 утра.

Текст: «Газета.uz»      686
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