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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Фото: До 400 человек в день обслуживает банкомат на Алайском рынке

Всю неделю у банкоматов, установленных на трех рынках столицы, наблюдаются очереди. Наш корреспондент побывал на Алайском рынке, где банкомат в день обслуживает до 400 человек.

Сегодня, 19:17   Экономика   Медиа  

С 14 августа на Алайском, Юнусабадском и Куйлюкском рынках Ташкента заработали банкоматы для выдачи наличных, установленные Народным банком Узбекистана. На каждом из этих рынков пока установлено по одному банкомату.

Все прошедшие дни возле банкоматов наблюдаются большие очереди. Во избежание разногласий среди желающих снять деньги с карт ежедневно составляются списки. Процесс обналичивания средств занимает 1,5−2 минуты, но из-за очередей некоторым людям приходится ждать часами.

На Алайском рынке, где корреспондент «Газеты.uz» побывал в 15:00 в субботу, в очереди находилось порядка 30 человек. В бумажном списке на этот день были записаны 329 имен.

«Я записался 40 минут назад, сходил на обед, но впереди меня еще 15 человек», — сообщил один из стоящих в очереди.

Банкомат начинает работу в 9:00. Пока процесс выдачи денег проходит под присмотром представителя Народного банка.

«Это будет продолжаться недолго, — сообщил он. — Первые недели людям нужно помочь взаимодействовать с банкоматом. Потом наше присутствие будет необязательным».

По словам сотрудника банка, с одной карты можно снять до 100 тысяч сумов без комиссии. Средства выдаются купюрами номиналом в 1000, 5000 и 10000 сумов. В отдельные дни денежные средства в банкомате заканчивались до завершения работы рынка, но он загружался дополнительными деньгами.

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Текст: «Газета.uz»      3 065
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