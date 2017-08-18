55 пассажиров UTair не вылетели в Москву из-за замены самолета

Из-за замены самолета 55 пассажиров UTair в четверг не смогли вылететь в Москву. В пятницу и субботу ожидается повторение ситуации.

Более полусотни пассажиров российской авиакомпании UTair 17 августа не смогли вылететь рейсом «Ташкент-Москва» по причине замены самолета. Ожидается, что ситуация повторится в пятницу и субботу, сообщил представитель «Узбекистон хаво йуллари».

По расписанию рейс 806 авиакомпании UTair в четверг должен был выполняться на самолете Boeing 767 с 249 посадочными местами, однако прилетел Boeing 737 с 186 местами, 55 пассажиров остались в аэропорту. 15 пассажирам была предоставлена гостиница, остальные получили небольшую денежную компенсацию.

Как сообщил «Газете.uz» один из пассажиров, который не смог улететь в Москву, Азамат Шакиров, компенсация составила 50 тысяч сумов. «Сначала нам предложили по 50 тысяч сумов, а после того как многие получили деньги и уехали, оставшимся был предложен вариант с гостиницей», — отметил он.

В пятницу ожидается повторение ситуации — вместо Boeing 767 прилетит Boeing 737. UTair запросил у авиационных властей Узбекистана разрешение на дополнительный авиарейс 20 августа, чтобы забрать оставшихся пассажиров. Причины замены самолета не уточняются.