У прокуратуры Ташкентской области появился сайт

Старший прокурор отдела прокуратуры Ташкентской области Азиз Эшбеков представляет вебсайт.
Фото: Прокуратура Ташкентской области
Прокуратура Ташкентской области 18 августа на встрече с журналистами представила свой вебсайт tvp.uz. Его основные задачи — повысить открытость и установить прямую связь с населением.
На сайте планируется регулярно публиковать новости о проводимой работе и наиболее резонансных делах. Пользователи могут подать заявления, жалобы и предложения через виртуальную приемную ведомства, а также получить правовую консультацию.
В разделе «Деятельность» публикуются актуальные цифры и сведения о борьбе с преступностью, профилактике правонарушений, защите прав несовершеннолетних, противодействии коррупции.
Посетители сайта могут анонимно принять участие в развернутом социальном опросе о коррупционных проявлениях в обществе и таким образом помочь прокуратуре усилить борьбу с ей.
На сайте также есть блок «Внимание, розыск», где публикуются имена и фотографии лиц, пропавших без вести или обвиняемых в совершении преступлений, по Ташкентской области с разбивкой по городам.
Не ограничиваясь сайтом, прокуратура завела страницы в социальных сетях Facebook и Davra и канал в мессенджере Telegram.
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