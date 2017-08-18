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Старший прокурор отдела прокуратуры Ташкентской области Азиз Эшбеков представляет вебсайт.

Фото: Прокуратура Ташкентской области

У прокуратуры Ташкентской области появился сайт

Прокуратура Ташкентской области представила вебсайт, предназначенный для прямой связи с населением.

Сегодня, 19:05   Общество  

Прокуратура Ташкентской области 18 августа на встрече с журналистами представила свой вебсайт tvp.uz. Его основные задачи — повысить открытость и установить прямую связь с населением.

На сайте планируется регулярно публиковать новости о проводимой работе и наиболее резонансных делах. Пользователи могут подать заявления, жалобы и предложения через виртуальную приемную ведомства, а также получить правовую консультацию.

В разделе «Деятельность» публикуются актуальные цифры и сведения о борьбе с преступностью, профилактике правонарушений, защите прав несовершеннолетних, противодействии коррупции.

Посетители сайта могут анонимно принять участие в развернутом социальном опросе о коррупционных проявлениях в обществе и таким образом помочь прокуратуре усилить борьбу с ей.

На сайте также есть блок «Внимание, розыск», где публикуются имена и фотографии лиц, пропавших без вести или обвиняемых в совершении преступлений, по Ташкентской области с разбивкой по городам.

Не ограничиваясь сайтом, прокуратура завела страницы в социальных сетях Facebook и Davra и канал в мессенджере Telegram.

Текст: «Газета.uz»      1 358
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