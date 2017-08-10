Военнослужащие Узбекистана заняли третье место конкурса на Международных армейских играх (+фото)

Военные инженеры Узбекистана заняли третье место конкурса «Безопасный маршрут» в рамках Международных армейских игр, проходящих на 22 полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая. В них принимают участие военнослужащие из 28 государств, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

На полигоне, расположенном в Тюменской области России, Узбекистан представляли военные инженеры в званиях старшего лейтенанта, лейтенанта, сержанта, младшего сержанта и рядового. 10 августа призеров конкурса торжественно встретили в аэропорту Ташкента.

Военнослужащие из Узбекистана соревновались в поиске и уничтожении противотанковых мин и создании безопасных коридоров для прохождения бронетехники. Чтобы условия военного состязания были максимально приближены к боевым, на полосе препятствий было заложено около 6000 м электровзрывных сетей, более 250 имитационных, сигнальных и взрыво-зажигательных зарядов. Соревнования начались с условного авиаудара фронтовых бомбардировщиков Су-24 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

Инженерно-саперные подразделения должны были обнаружить и уничтожить установленные на поле учебные боеприпасы. Затем командам предстояло установить тяжелый механизированный мост длиной 20 м и пройти по нему к следующему этапу, проделать проходы инженерной машиной разграждения.

Представители Министерства обороны впервые приняли участие в 8 конкурсах АРМИ-2017: «Отличники войсковой разведки», «Эльбрусское кольцо», «Верный друг», «Безопасный маршрут», «Дорожный патруль», «Снайперский рубеж», «Мастер оружейник» и «Чистое небо».

Еще в 15 конкурсах, таких как «Танковый биатлон», «Военно-медицинская эстафета», «Ключи от неба», «Мастер автобронетанковой техники», «Военное ралли», «Инженерная формула», «Рембат», «Воин содружества», «Мастер артиллерийского огня», «Соревнования экипажей БПЛА» представители страны участвуют в качестве наблюдателей.

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