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Фото: facebook.com/Mirziyoyev

Президент принял участие в закладке нового рудника в Алмалыке

Шавкат Мирзиёев дал старт инвестиционному проекту «Второй этап развития Алмалыкского горно-металлургического комбината».

Сегодня, 15:32   Экономика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 августа принял участие в торжественной церемонии, посвященной началу работы по инвестиционному проекту «Второй этап развития Алмалыкского горно-металлургического комбината», сообщило УзА.

В марте Президентом была утверждена Программа развития Алмалыкского ГМК на период до 2030 года, которой намечено повысить производство меди в 1,4 раза и драгоценных металлов — на 33%.

Проектом предусмотрено перенести одну железнодорожную ветку, проложить две новых железнодорожных линии и несколько автодорог. Будут возведены туннель протяженностью 1,4 км и конвейер длиной 3,1 км, возведены объекты производства, транспорта, энергетики и другой инфраструктуры. Намечено строительство нового медно-обогатительного комплекса, цехов по электролизу меди, производству серной кислоты и других объектов. Произведенная продукция в основном будет экспортироваться.

На полную мощность проект выйдет в 2028 году. Будет обеспечена занятость более 10 тысяч человек. Для молодых специалистов в 2017—2021 годах будут построены девять многоэтажных домов на 400 семей, дошкольное образовательное учреждение и два общежития на 240 мест.

«Недра нашей страны богаты природными ресурсами, но мы не используем их эффективно, — сказал на церемонии Шавкат Мирзиёев. — Мы не уделяли достаточного внимания развитию сферы геологии. Теперь мы кардинально улучшим работу по совершенствованию этой отрасли».

Глава государства уделил особое внимание вопросу обеспечения проекта высококвалифицированными кадрами. Учитывая, что большинство работающих сегодня в этой отрасли — это молодежь, Президент предложил назвать новый рудник «Ёшлик» («Молодость»). В торжественной обстановке был заложен фундамент комплекса.

Текст: «Газета.uz»      2 458
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