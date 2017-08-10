Глава World Taekwondo стал почетным гражданином Ташкента

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 августа принял президента Всемирной федерации таэквондо (World Taekwondo) Чо Чунг Вона, сообщило УзА.

Глава государства выразил признательность руководителю международной спортивной организации за личный вклад и практические усилия, направленные на популяризацию таэквондо в Узбекистане, прежде всего среди молодежи.

Сегодня этим видом боевого искусства занимаются более 20 тысяч граждан Узбекистана. В 1993 году была создана Национальная ассоциация таэквондо. В Узбекском государственном институте физической культуры действует кафедра таэквондо, где ведется подготовка тренеров. Спортсмены страны успешно участвуют в крупных международных соревнованиях.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества, регулярного проведения в Узбекистане крупных международных турниров, участия Всемирной федерации в организации деятельности создаваемого по инициативе Президента факультета по таэквондо в Национальном университете Узбекистана, а также других мероприятий, направленных на вовлечение узбекской молодежи в спорт.

Чо Чунг Вон выразил благодарность Шавкату Мирзиёеву за поддержку развития таэквондо и других видов спорта в Узбекистане. Он подчеркнул, что возглавляемая им федерация заинтересована в совместной реализации новых проектов и программ полномасштабного партнерства с Узбекистаном.

С 11 по 13 августа в Ташкенте пройдет первый Кубок президента Всемирной федерации таэквондо для Азиатского региона.

В знак признания личных заслуг Чо Чунг Вона в популяризации таэквондо, а также в развитии и укреплении узбекско-южнокорейских партнерских отношений он был удостоен званий почетного гражданина Ташкента и почетного доктора наук Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.