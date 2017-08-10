Глава World Taekwondo стал почетным гражданином Ташкента

Чо Чунг Вон
Фото: worldtaekwondo.org
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 августа принял президента Всемирной федерации таэквондо (World Taekwondo) Чо Чунг Вона, сообщило УзА.
Глава государства выразил признательность руководителю международной спортивной организации за личный вклад и практические усилия, направленные на популяризацию таэквондо в Узбекистане, прежде всего среди молодежи.
Сегодня этим видом боевого искусства занимаются более 20 тысяч граждан Узбекистана. В 1993 году была создана Национальная ассоциация таэквондо. В Узбекском государственном институте физической культуры действует кафедра таэквондо, где ведется подготовка тренеров. Спортсмены страны успешно участвуют в крупных международных соревнованиях.
В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества, регулярного проведения в Узбекистане крупных международных турниров, участия Всемирной федерации в организации деятельности создаваемого по инициативе Президента факультета по таэквондо в Национальном университете Узбекистана, а также других мероприятий, направленных на вовлечение узбекской молодежи в спорт.
Чо Чунг Вон выразил благодарность Шавкату Мирзиёеву за поддержку развития таэквондо и других видов спорта в Узбекистане. Он подчеркнул, что возглавляемая им федерация заинтересована в совместной реализации новых проектов и программ полномасштабного партнерства с Узбекистаном.
С 11 по 13 августа в Ташкенте пройдет первый Кубок президента Всемирной федерации таэквондо для Азиатского региона.
В знак признания личных заслуг Чо Чунг Вона в популяризации таэквондо, а также в развитии и укреплении узбекско-южнокорейских партнерских отношений он был удостоен званий почетного гражданина Ташкента и почетного доктора наук Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
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