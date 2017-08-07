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Фото: uzbekistan24.uz

Пострадавшие в ДТП в Кыргызстане идут на поправку — МЧС

Граждане, пострадавшие в аварии в Кыргызстане, проходят лечение, их состояние улучшается, сообщило МЧС.

Сегодня, 17:14   Общество  

Шесть граждан Узбекистана, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на автотрассе «Иссык-Куль — Бишкек» в Кыргызстане, после возвращения в Ташкент специальным бортом Министерства обороны проходят лечение в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.

Как сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, все пострадавшие были осмотрены специалистами и прошли необходимые обследования с применением компьютерной томографии, рентгенографии, УЗИ, эхокардиологии и лабораторных исследований.

Игорь Орлов (2006 года рождения) прооперирован и переведен в палату, его состояние здоровья улучшается. Вероника (2006 года рождения) и Елена (1976 года рождения) Орловы, Людмила Объедкова (1952 года рождения) и Жанна Хан (1969 года рождения) после получения медицинской помощи переведены в палаты и также идут на поправку.

Яна Ли (2004 года рождения), получив квалифицированную медицинскую помощь, выписана домой в хорошем состоянии здоровья.

Текст: «Газета.uz»      694
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