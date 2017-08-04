Кадастровую информацию можно получить онлайн

Владельцы недвижимости в Ташкенте могут уточнить ее технические характеристики, а также сведения о наличии запрета или ареста через интернет.

Управление по земельным ресурсам и государственного кадастра Ташкента в тестовом режиме запустило онлайн-ресурс предоставления данных о технических характеристиках недвижимого имущества, его инвентарной стоимости и текущему адресу по кадастровому номеру.

Согласно постановлению правительства Узбекистана продолжается сплошная инвентаризация объектов недвижимого имущества, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Сведения об уточненных характеристиках недвижимого имущества, полученные в результате инвентаризации, вносятся в единую базу данных для автоматизированного учета, а также в кадастровые дела владельцев по мере их обращения в предприятие кадастра.

Ресурс также позволяет узнать сведения о наличии запрета или ареста на недвижимое имущество, направленного от уполномоченных органов и зарегистрированного в предприятии кадастра.

Как сообщается на сайте управления, в ближайшее время планируется подключение раздела по предоставлению следующих данных: уточнение кадастрового номера по адресу, уточнение готовности заказа на оформление кадастровых документов, а также контроль исполнения заказа в предприятии кадастра.