Кадастровую информацию можно получить онлайн

Фото: «Газета.uz»
Управление по земельным ресурсам и государственного кадастра Ташкента в тестовом режиме запустило онлайн-ресурс предоставления данных о технических характеристиках недвижимого имущества, его инвентарной стоимости и текущему адресу по кадастровому номеру.
Согласно постановлению правительства Узбекистана продолжается сплошная инвентаризация объектов недвижимого имущества, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Сведения об уточненных характеристиках недвижимого имущества, полученные в результате инвентаризации, вносятся в единую базу данных для автоматизированного учета, а также в кадастровые дела владельцев по мере их обращения в предприятие кадастра.
Ресурс также позволяет узнать сведения о наличии запрета или ареста на недвижимое имущество, направленного от уполномоченных органов и зарегистрированного в предприятии кадастра.
Как сообщается на сайте управления, в ближайшее время планируется подключение раздела по предоставлению следующих данных: уточнение кадастрового номера по адресу, уточнение готовности заказа на оформление кадастровых документов, а также контроль исполнения заказа в предприятии кадастра.
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