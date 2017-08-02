10-е классы школ сформируют до 20 августа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 августа провел видеоселекторное совещание по вопросам внедрения 11-летнего среднего образования, сообщило УзА. На нем обсуждалось обеспечение взаимной интеграции между общеобразовательными школами и средними специальными, профессиональными образовательными учреждениями, а также кардинальное реформирование системы среднего специального, профессионального образования.

В совещании приняли участие премьер-министр и его заместители, руководители министерств и ведомств, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, хокимы областей и Ташкента, начальники территориальных управлений народного образования и среднего специального, профессионального образования, ректоры вузов, преподаватели и педагоги, а также представители общественности.

В связи с предложениями населения специальная рабочая группа изучила пожелания родителей, учащихся и общественности о продолжении с 2017—2018 учебного года обучения выпускников 9-х классов общеобразовательных школ как в академических лицеях или профессиональных колледжах, так и в 10-х классах.

По озвученным данным, 352 тысячи из 466 тысяч выпускников 9-го класса или более 75,5% изъявили желание продолжить обучение в школе и 114 тысяч — в лицеях и колледжах.

На совещании было указано на необходимость принять во внимание и реализовать пожелания учащихся и их родителей, не допустив возникновения трудностей и препятствий в продолжении обучения. В отношении хокимов, руководителей отделов народного образования и образовательных учреждений районов, допустивших недостатки, будут приняты строгие меры.

Руководителям Центра среднего специального, профессионального образования и Министерства народного образования поручено совместно с местными хокимиятами обеспечить до 20 августа продолжение каждым учащимся обучения в конкретной школе, лицее или колледже.

На совещании был рассмотрен вопрос внедрения в стране новой системы профессионального образования — комплексов производственного обучения. Определены ведомства и руководители, ответственные за оснащение комплексов производственного обучения учебным оборудованием и необходимым инвентарем до начала нового учебного года.

Активистам и аксакалам махаллей, инспекторам по профилактике, первичным организациям Союза молодежи Узбекистана, хокимам районов и городов даны поручения по повышению в общеобразовательных школах качества учебно-воспитательного процесса, а также обсуждению в день профилактики, проводимый по четвергам, вопросов посещаемости уроков.

До начала учебного года на базе учебных мастерских профессиональных колледжей будут организованы комплексы производственного обучения, куда будут прикреплены близлежащие школы. Кроме того, определено создание комплексов производственного обучения на собственных базах школ, расположенных далеко от колледжей.

В комплексах производственного обучения учащиеся будут обучаться более 50 профессиям, таким как слесарь, швея, водитель, повар, парикмахер, вышивальщица, гончар, кондитер, пекарь, столяр, штукатур, маляр и другим. Учащиеся, овладевшие профессиональными навыками в данных комплексах, вместе с аттестатом об 11-летнем образовании получат документ государственного образца, дающий право заниматься трудовой деятельностью.

Особое внимание на совещании было уделено вопросам социальной защиты каждого преподавателя профессиональных колледжей, учебные часы которого были сокращены, обеспечения их работой по своей специальности до начала учебного года.

Рассмотрены вопросы обеспечения с 2017—2018 учебного года учащихся 10-х классов общеобразовательных школ современными учебниками, разработанными по новым учебным планам и программам. На соответствующие организации возложена задача обеспечить своевременное и качественное издание учебников.

Кроме того, обсуждены вопросы, связанные с организацией 10−11-х классов в специализированных образовательных учреждениях для одаренных детей, а также расширением сети негосударственных образовательных учреждений.