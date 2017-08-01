РУ O`Z ЎЗ
1 августа, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Президент создал комиссию по улучшению системы поддержки инвалидов

Комиссия, образованная распоряжением Президента, должна подготовить предложения по улучшению системы поддержки инвалидов до 15 сентября.

Сегодня, 17:56   Общество  

Распоряжением Президента Узбекистана от 1 августа образована Комиссия по подготовке предложений по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки инвалидов. В ее состав вошли генеральный прокурор, омбудсман, главы 12 министерств и государственных комитетов, Национального центра по правам человека, Национальной ассоциации ННО и Общества инвалидов.

В документе названа неудовлетворительной деятельность Министерства здравоохранения, Министерства народного образования, Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства занятости и трудовых отношений в сфере государственной поддержки инвалидов.

«Меры по раннему выявлению и предупреждению врожденных и наследственных заболеваний не дают ожидаемого результата. Перинатальные скрининговые обследования новорожденных не обеспечивают своевременное выявление врожденных аномалий и последующее предупреждение инвалидности», — говорится в распоряжении.

«Недостатки в организации и проведении сплошного комплексного скринингового обследования детей раннего возраста приводят к упущению благоприятного времени для проведения реабилитационных мероприятий и возникновению детской инвалидности».

«Не устранены бюрократические процедуры в деятельности врачебно-консультативных комиссий и врачебно-трудовых экспертных комиссий при определении группы инвалидности и обеспечении протезно-ортопедическими и техническими средствами реабилитации», — отмечается в документе.

«Отсутствие комплексной системы учета инвалидов, недостаточное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий не позволяют осуществлять мониторинг за социальным положением инвалидов и своевременно оказывать им необходимую медико-социальную помощь».

«Применяемые при проведении медико-социальной экспертизы критерии для установления инвалидности основываются на методике 40-летней давности, что усугубляется также отсутствием углубленных научных исследований в данной сфере», — подчеркивается в распоряжении.

В нем также отмечается, что «действующая система образования и трудоустройства инвалидов не отвечает современным требованиям. Вовлеченность инвалидов в трудовую деятельность составляет в среднем 2%, что свидетельствует о неудовлетворительной работе ответственных ведомств».

Основными задачами созданной комиссии определены:

  • проведение инвентаризации и анализа законодательства на предмет выявления пробелов, недостатков и коррупциогенных факторов;
  • критическое изучение состояния медико-социальной помощи инвалидам, реализации их права на образование и трудоустройство, а также деятельности уполномоченных органов в сфере государственной поддержки инвалидов;
  • пересмотр деятельности врачебно-квалификационных комиссий и врачебно-трудовых экспертных комиссий в целях обеспечения прозрачности и доступности, упрощения прохождения процедур и сокращения их сроков;
  • анализ состояния работ по социальной реабилитации инвалидов, их профессиональной подготовке, переподготовке, а также повышению квалификации, направленных, в первую очередь, на трудоустройство инвалидов;
  • анализ состояния обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к общественному транспорту, объектам социальной и другой инфраструктуры;
  • выработку мер по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере обеспечения государственной поддержки инвалидов, раннего выявления и предупреждения врожденных и наследственных заболеваний, а также кардинальному усилению пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения, в том числе по предупреждению родственных и ранних браков.

Предложения по совершенствованию системы государственной поддержки инвалидов должны быть подготовлены комиссией до 15 сентября.

Текст: «Газета.uz»      501
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 15:43

ТУИТ успешно «распознал» абитуриентов

Сегодня, 12:07

Премьер-министр посетил экзамен ТГЮУ (фото, видео)

Сегодня, 11:02

Систему статистики адаптируют к международной практике

Вчера, 21:42

Дирекция Международной промышленной ярмарки ликвидирована

Вчера, 19:59

Хотамбек Шакиров стал хокимом вновь образованного Ташкентского района

Вчера, 19:14

Первый симфонический open-air пройдет в Ташкенте

Вчера, 16:10

В середине недели ожидается спад жары

Вчера, 15:53

Овощи и фрукты Узбекистана будут экспортироваться под брендом UzAgro

Популярное

Назначен зампредседателя СНБ — глава управления по Ташобласти

Хотамбек Шакиров стал хокимом вновь образованного Ташкентского района

В середине недели ожидается спад жары

Премьер-министр посетил экзамен ТГЮУ (фото, видео)