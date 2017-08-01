Президент создал комиссию по улучшению системы поддержки инвалидов

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Распоряжением Президента Узбекистана от 1 августа образована Комиссия по подготовке предложений по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки инвалидов. В ее состав вошли генеральный прокурор, омбудсман, главы 12 министерств и государственных комитетов, Национального центра по правам человека, Национальной ассоциации ННО и Общества инвалидов.
В документе названа неудовлетворительной деятельность Министерства здравоохранения, Министерства народного образования, Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства занятости и трудовых отношений в сфере государственной поддержки инвалидов.
«Меры по раннему выявлению и предупреждению врожденных и наследственных заболеваний не дают ожидаемого результата. Перинатальные скрининговые обследования новорожденных не обеспечивают своевременное выявление врожденных аномалий и последующее предупреждение инвалидности», — говорится в распоряжении.
«Недостатки в организации и проведении сплошного комплексного скринингового обследования детей раннего возраста приводят к упущению благоприятного времени для проведения реабилитационных мероприятий и возникновению детской инвалидности».
«Не устранены бюрократические процедуры в деятельности врачебно-консультативных комиссий и врачебно-трудовых экспертных комиссий при определении группы инвалидности и обеспечении протезно-ортопедическими и техническими средствами реабилитации», — отмечается в документе.
«Отсутствие комплексной системы учета инвалидов, недостаточное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий не позволяют осуществлять мониторинг за социальным положением инвалидов и своевременно оказывать им необходимую медико-социальную помощь».
«Применяемые при проведении медико-социальной экспертизы критерии для установления инвалидности основываются на методике 40-летней давности, что усугубляется также отсутствием углубленных научных исследований в данной сфере», — подчеркивается в распоряжении.
В нем также отмечается, что «действующая система образования и трудоустройства инвалидов не отвечает современным требованиям. Вовлеченность инвалидов в трудовую деятельность составляет в среднем 2%, что свидетельствует о неудовлетворительной работе ответственных ведомств».
Основными задачами созданной комиссии определены:
Предложения по совершенствованию системы государственной поддержки инвалидов должны быть подготовлены комиссией до 15 сентября.
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