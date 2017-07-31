Мегазаводы Узбекистана: производство алюминиевого профиля на заводе Alutex

Технологи Alutex показали весь цикл производства и защиты высококачественного алюминиевого профиля и фурнитуры.

Узбекско-британское совместное предприятие Alutex было основано в 1999 году. А уже с 2003 года компания первой в СНГ начала производить алюминиевые профили и фурнитуру. Алюминиевые профили являются экологически чистыми, имеют долгий срок службы, не поддерживают горение, не меняют свою форму и цвет под воздействием солнца.

В Alutex решили показать свой завод и подробнее рассказать о процессе производства. Завод расположен в Сергелийском районе Ташкента.

Производственный процесс состоит из пяти этапов: литейное производство, экструдирование, покраска, анодирование или декорирование, упаковка и лаборатория. Технологи Alutex тщательно контролируют весь цикл производства.

Все начинается с поступления на завод алюминиевых чушек из компании Русал — одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия. Сырье поступает на литейное производство. Этот этап обеспечивает прессовый участок заготовками алюминиевых сплавов. На заводе используется плавильно-литейный агрегат в составе трех плавильных печей. Диаметр отливаемых заготовок составляет от 50 мм до 300 мм. Длина отливаемых заготовок по стандарту составляет 6 метров.

Готовые заготовки поступают на этап экструдирования. Номенклатура прессованных профилей, находящихся в производстве, насчитывает более 500 наименований, также компания может изготовить профиль по чертежам клиента. Для их производства в составе прессового участка имеются 7 прессовых линий.

Следующим этапом является покраска. На предприятии имеются 4 автоматизированные линии окрашивания порошковыми эмалями. Alutex использует только импортные атмосферостойкие эмали на полиэфирной основе, обеспечивающие длительный срок эксплуатации даже в условиях агрессивной среды. Порошковые эмали после полимеризации экологически безопасны. Клиент может выбрать любой цвет из многочисленных вариантов каталога RAL.

На производстве есть возможность проведения анодирования. Анодирование — это вид нанесения защитно-декоративного покрытия, которое образует на поверхности профиля устойчивую пленку из гидрата алюминия. Этот слой обеспечивает сохранение цвета и удобство эксплуатации на долгий срок.

По желанию клиента алюминиевые профили можно декорировать. Декорирование — это технология нанесения на профиль рисунка различных фактур дерева или камня. Непосредственно печать рисунка производится в вакууме, в результате чего получается долговечная и красивая поверхность с высокопрочным покрытием.

Готовая продукция упаковывается специальной защитной пленкой.

Вся продукция проходит регулярный экспресс-контроль химического состава. Контроль осуществляется спектрографическим способом с использованием лаборатории Foundry Master и компьютерных технологий.

Профили Alutex используются для изготовления окон, дверей, фасадов, зимних садов, мебели, рольставней, перил и специального профиля по чертежам клиента.

Получить больше информации и ознакомиться с каталогом продукции производителя можно на официальном сайте alutex.uz.



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