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Фото: Джамшид Норкобилов / УзА

Лицеи с низкими показателями будут закрыты

Академические лицеи, расположенные вдали от вузов и имеющие низкие показатели, будут закрыты.

Сегодня, 13:43   Общество  

Академические лицеи, учебно-методическая и материально-техническая база которых не отвечает современным требованиям, расположенные вдали от вузов, а также с низкими показателями качества образования и поступления выпускников в вузы, будут упразднены. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана от 27 июля «О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей и сфер экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием».

По одному академическому лицею будут оставлены только в составе высших образовательных учреждений с высоким научно-педагогическим потенциалом.

С 2018/2019 учебного года будут внедрены механизмы приема в академические лицеи, которые продолжат свою деятельность, наиболее одаренной молодежи, окончившей общеобразовательные школы.

Министерству высшего и среднего специального образования, Центру среднего специального, профессионального образования и Министерству народного образования поручено в месячный срок подготовить предложения по «коренному улучшению качества обучения в академических лицеях» и повышению показателей поступления выпускников в вузы.

Текст: «Газета.uz»      1 577
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