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Умида Ахмедова.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Фото: «Смирное небо». Первая выставка работ Умиды Ахмедовой в Ташкенте

Кинодокументалист и фотограф Умида Ахмедова открыла первую персональную выставку в Ташкенте. Ее название — «Смирное небо».

Сегодня, 13:21   Общество   Медиа  

Первая персональная выставка кинодокументалиста и фотографа Умиды Ахмедовой открылась в понедельник в столичной галерее ZERO LINE. Она продлится до конца августа.

На выставке, получившей название «Смирное небо», представлены всего 15 фотоснимков и 3 работы в направлении видеоарт. «Мы решили не нагромождать посетителей информацией, когда фотография на фотографии», — сказала Умида Ахмедова.

Для «Смирного неба» были отобраны лучшие из более чем тысячи работ. «Я решила сделать что-то новое, чего еще нигде не видели. Собрала свои лучшие фотографии за последний год. Все-таки ушла одна эпоха, наступает другая, с надеждой, что она будет хорошей, будет больше возможностей для развития фотографии как искусства», — отметила фотограф.

Говоря о названии выставки, Умида Ахмедова сказала, что в Узбекистане небо — очень распространенное слово: «Мы часто говорим: „У нас мирное небо“. „Смирное небо“ — это наше коллективное название. По принципу „каждый поймет по-своему“. Считаю, что это очень поэтическое название».

Последняя персональная выставка Умиды Ахмедовой в Узбекистане проходила в Фергане («Сюжеты на пересеченной местности», 2008 год). Ее работы выставлялись в Копенгагене (2006), Нижнем Новгороде (2010), Ростове-на-Дону (2010), Тбилиси.

«До этого я чаще демонстрировала свои работы в других городах. Я очень волнуюсь, потому что всегда мечтала и хотела прежде всего делать выставки дома», — призналась она.

Умида Ахмедова — лауреат ряда международных премий, в том числе победительница конкурса «Пресс Фото России-2004» в номинации «Современная фотография Средней Азии», серебряный медалист фотоконкурса в честь 40-летия Победы (Москва, 1985 год). В мае 2016 года была удостоена Международной премии Вацлава Гавела, вручаемой за инакомыслие в творчестве, с формулировкой «За креативный протест».

Фото

Текст: «Газета.uz»      1 774

Комментарии

  • Nikita Mikryukov 25 июля 2017 13:41

    Невероятно. Никогда не думал, что увижу тут обзор выставки Умиды Ахмедовой.

  • Лиля Брик 25 июля 2017 13:50

    Умида Ахмедова, несомненно талантливый художник! Но не её ли кошмарили года три-четыре тому назад за абсолютно безобидные фотографии, за правду жизни, можно сказать?


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