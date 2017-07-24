Узбекистан перейдет на проектное управление

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июля подписал указ о внедрении в стране системы проектного управления. Документ предусматривает внедрение современных форм и методов контроля и выработки механизмов принятия решений, основанных на принципах проектного управления, обеспечивающих рациональное использование ресурсов в условиях реформирования системы государственного управления, экономики и социальной сферы.
В указе отмечается наличие недостатков, «препятствующих эффективному выполнению задач по комплексному социально-экономическому развитию, своевременному выявлению и устранению факторов, сдерживающих реализуемые в стране реформы».
Для повышения эффективности и транспарентности механизмов управления реализацией государственных программ и расходованием финансовых средств создается Единая национальная информационная система проектного управления Республики Узбекистан, предусматривающая:
Указом образован Координационный совет по внедрению Единой национальной информационной системы проектного управления Республики Узбекистан, возглавляемый непосредственно Президентом.
Наряду с этим создано Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан.
Обеспечение надзора за безусловным исполнением требований указа возложено на Генеральную прокуратуру.
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