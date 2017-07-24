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Фото: «Газета.uz»

Узбекистан перейдет на проектное управление

Проектное управление должно обеспечить рациональное использование ресурсов в условиях реформирования госуправления, экономики и социальной сферы.

Сегодня, 20:51   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июля подписал указ о внедрении в стране системы проектного управления. Документ предусматривает внедрение современных форм и методов контроля и выработки механизмов принятия решений, основанных на принципах проектного управления, обеспечивающих рациональное использование ресурсов в условиях реформирования системы государственного управления, экономики и социальной сферы.

В указе отмечается наличие недостатков, «препятствующих эффективному выполнению задач по комплексному социально-экономическому развитию, своевременному выявлению и устранению факторов, сдерживающих реализуемые в стране реформы».

Для повышения эффективности и транспарентности механизмов управления реализацией государственных программ и расходованием финансовых средств создается Единая национальная информационная система проектного управления Республики Узбекистан, предусматривающая:

  • внедрение единого национального справочника ресурсов, позволяющего формировать объективную рыночную стоимость каждого ресурса (товары, работы и услуги), исключить некорректные технические задания и сметы;
  • осуществление подсчета ресурсов, оценки эффективности проектного решения, правильности определения количества и вида ресурсов, в том числе с использованием технологии трехмерного проектирования;
  • установление электронного контроля за разработкой и прохождением предпроектной и проектной документации, соблюдением исполнительской дисциплины, ведением делопроизводства, составлением отчетности;
  • организацию единой автоматизированной системы государственных закупок, обеспечивающей их прозрачность и предотвращение злоупотреблений;
  • внедрение календарно-сетевого планирования с визуализацией фактического состояния выполнения работ, исполнения программ, а также формирование планов и графиков с системой оповещения;
  • контрольно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений.

Указом образован Координационный совет по внедрению Единой национальной информационной системы проектного управления Республики Узбекистан, возглавляемый непосредственно Президентом.

Наряду с этим создано Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан.

Обеспечение надзора за безусловным исполнением требований указа возложено на Генеральную прокуратуру.

Текст: «Газета.uz»      2 073
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