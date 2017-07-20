ICT FORUM 2017 объявил о начале приема докладов

Эксперты, желающие выступить с докладом на ICT FORUM 2017, могут подать заявки-тезисы до 15 августа.

Форум по информационно-коммуникационным технологиям ICT FORUM 2017 состоится 20 и 21 сентября в конференц-зале «Узэкспоцентра» в рамках Недели ИКТ Узбекистана. Организационный комитет объявил о начале приема заявок от желающих выступить с докладом.

Цель форума — организовать экспертную площадку для обсуждения современных тенденций сферы информационных технологий и коммуникаций. Форум будет проходить в формате блочных конференций, секционных заседаний, мастер-классов и интерактивных дискуссий.

Потенциальным докладчикам предлагается раскрыть такие темы, как электронное правительство, информационная безопасность, цифровая трансформация в финансовом секторе и облачные технологии.

В докладе о функционировании системы «Электронное правительство» планируется затронуть темы использования больших массивов данных (повышение качества услуг, открытые данные, «умные» города), совершенствование порядка оказания государственных услуг (BPR, административные процедуры, развитие института государственных услуг), оценка качества предоставляемых государственных услуг, система межведомственного электронного взаимодействия, а также диалог с населением посредством ИКТ. Доклады на эту тему можно будет прослушать 20 сентября с 9:30 до 13:30.

В процессе обсуждения цифровой трансформации в финансовом секторе, докладчики осветят темы онлайн-банкинга, оплаты через социальные сети, облачные решения для банков, блокчейн и другие. Заседание на эту тему состоится также 20 сентября, с 14:00 до 18:00.

В секции IT-инфраструктуры будут представлены доклады на тему облачных технологий, безопасности данных и облачных платформ, сервисного подхода, развития инфраструктуры широкополосных линий связи, беспроводной и мобильной связи и других. Докладчики выступят 21 сентября с 9:30 до 13:30.

Защита инфраструктуры и информационных систем, а также перспективные решения и технологии в сфере обеспечения информационной безопасности, безопасность для решений интернета вещей, защита от DDoS-атак и многие другие темы будут раскрыты в докладах, посвященных информационной безопасности. Дата и время выступлений на эту тему — 21 сентября с 14:00 до 18:00.

Доклады будут рассмотрены на основе тезисов — одна страница формата А4, которые должны содержать краткую, но детальную информацию, позволяющую дать обоснованную оценку. Срок подачи тезисов — до 15 августа. Уведомление о принятии доклада поступит от организационного комитета ICTWEEK до 1 сентября.

«Газета.uz» — генеральный информационный партнер ICTWEEK Uzbekistan 2017.

