10 новых компаний СЭЗ «Навои» инвестируют 70 млн долларов

14 июля в свободной экономической зоне «Навои» состоялось торжественное вручение свидетельств 10 новым участникам СЭЗ.

Эти предприятия инвестируют сюда 69,3 млн долларов США, из которых более 40% — прямые иностранные вложения. Будет налажен выпуск около 50 видов продукции — майолика, гранитные и мозаичные плиты, стеклянные изделия, светодиодные осветительные приборы, гипсокартон и сухие строительные смеси, МДФ и ДСП, жидкие моющие средства, нетканые полотна и другие. На предприятиях создадут более 600 новых рабочих мест.

«До конца третьего квартала планируем реализовать проект по выпуску жидких моющих средств, производственная мощность которого составит более 12 тысяч тонн готовой продукции, — рассказал представитель ООО TURK UZ Исок Жамолов. — На эти цели направим 400 тысяч долларов собственных капиталовложений и трудоустроим 18 человек».

В 2017—2019 годах в СЭЗ «Навои» намечено реализовать 39 проектов стоимостью 251,4 млн долларов, из них 80,6 млн долларов — иностранные инвестиции и 88,5 млн долларов — кредиты коммерческих банков. Появится около 2500 новых рабочих мест.