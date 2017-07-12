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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

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«Красивые» автомобильные номера будут доступны через аукцион

С 1 сентября в Узбекистане можно будет получить «красивые» госномера автомобилей, заплатив повышенную сумму, в том числе на аукционе.

Сегодня, 19:19   Общество  

С 1 сентября 2017 года в Узбекистане будет введен порядок выбора государственных регистрационных номеров для автотранспортных средств с востребованной комбинацией букв и цифр по повышенной ставке платежей, взимаемых при их выдаче, в том числе путем проведения аукциона.

Это предусмотрено постановлением Президента от 11 июля о совершенствовании системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В документе правительству поручено в месячный срок утвердить порядок выбора номеров по повышенной ставке.

Текст: «Газета.uz»      5 634
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