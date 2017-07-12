«Красивые» автомобильные номера будут доступны через аукцион

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
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С 1 сентября 2017 года в Узбекистане будет введен порядок выбора государственных регистрационных номеров для автотранспортных средств с востребованной комбинацией букв и цифр по повышенной ставке платежей, взимаемых при их выдаче, в том числе путем проведения аукциона.
Это предусмотрено постановлением Президента от 11 июля о совершенствовании системы обеспечения безопасности дорожного движения.
В документе правительству поручено в месячный срок утвердить порядок выбора номеров по повышенной ставке.
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