В Узбекистане решено вводить заграничные паспорта

В Узбекистане решено ввести заграничные паспорта, следует из постановления Президента от 11 июля о коренном совершенствовании деятельности органов внутренних дел в сфере миграционных процессов и оформления гражданства.

В документе дано поручение Государственному центру персонализации при Кабинете Министров, министерствам внутренних дел, иностранных дел, финансов, по развитию информационных технологий и коммуникаций, Службе национальной безопасности и объединению «Давлат белгиси» («Государственный знак») в месячный срок внести обоснованные предложения по этому вопросу.

Предложения должны содержать «конкретные этапы, сроки, технические условия и финансовые затраты введения заграничного паспорта».

Внедрение порядка выдачи внутренних и зарубежных паспортов с отменой процедуры оформления разрешения (стикера) на выезд за границу предусмотрено Стратегией действий по дальнейшему развитию Узбекистана на 2017−2021 годы.

Отметим, что действующие паспорта с биометрическими данными владельцев, ввод которых был начат в 2011 году, фактически являются зарубежными, поскольку отвечают международным требованиям, предъявляемым к таким документам, и позволяют осуществлять передвижение не только внутри страны, но и за рубежом.