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Фото: «Газета.uz»

В Узбекистане решено вводить заграничные паспорта

Президент поручил разработать предложения по внедрению заграничных паспортов.

Вчера, 22:59   Политика  

В Узбекистане решено ввести заграничные паспорта, следует из постановления Президента от 11 июля о коренном совершенствовании деятельности органов внутренних дел в сфере миграционных процессов и оформления гражданства.

В документе дано поручение Государственному центру персонализации при Кабинете Министров, министерствам внутренних дел, иностранных дел, финансов, по развитию информационных технологий и коммуникаций, Службе национальной безопасности и объединению «Давлат белгиси» («Государственный знак») в месячный срок внести обоснованные предложения по этому вопросу.

Предложения должны содержать «конкретные этапы, сроки, технические условия и финансовые затраты введения заграничного паспорта».

Внедрение порядка выдачи внутренних и зарубежных паспортов с отменой процедуры оформления разрешения (стикера) на выезд за границу предусмотрено Стратегией действий по дальнейшему развитию Узбекистана на 2017−2021 годы.

Отметим, что действующие паспорта с биометрическими данными владельцев, ввод которых был начат в 2011 году, фактически являются зарубежными, поскольку отвечают международным требованиям, предъявляемым к таким документам, и позволяют осуществлять передвижение не только внутри страны, но и за рубежом.

Текст: «Газета.uz»      7 163

Комментарии

  • Хамдам Насимов 12 июля 2017 23:08

    Отличная новость! Надеюсь, следующим этапом станет замена внутренних паспортов на карточки с биометрическими данными.


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