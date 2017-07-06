Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive начало строительство завода

Церемония закладки капсулы в фундамент нового производственного комплекса СП Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive (UzPCA) прошла в четверг в свободной экономической зоне «Джизак». Об этом сообщила информационная служба компании «Узавтосаноат».

На участке площадью 45 га будет построен современный производственный комплекс, рассчитанный на производство 16 тысяч автомобилей в год. Строительство будет вести местная генеральная подрядная организация под надзором французских партнеров. Проектирование завода осуществляется совместно с инженерами Peugeot Citroёn.

16 мая между «Узавтосаноат» и французским концерном Peugeot Citroёn было подписано соглашение о создании совместного предприятия по производству легких коммерческих автомобилей по полному промышленному циклу под брендами Peugeot и Citroёn, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов.

Выпуск автомобилей, как ожидается, начнется в 2019 году. Уставный капитал СП составляет 30 млн евро с равным распределением долей. Общие инвестиции по проекту составляют около 130 млн евро.

В планы предприятия входит обеспечение уровня локализации не менее 50% с первого года производства путем привлечения отечественных производителей комплектующих частей.