РУ O`Z ЎЗ
6 июля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: fb.com/UzAuto

Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive начало строительство завода

В свободной экономической зоне «Джизак» начато строительство завода СП Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive.

Сегодня, 18:30   Экономика  

Церемония закладки капсулы в фундамент нового производственного комплекса СП Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive (UzPCA) прошла в четверг в свободной экономической зоне «Джизак». Об этом сообщила информационная служба компании «Узавтосаноат».

На участке площадью 45 га будет построен современный производственный комплекс, рассчитанный на производство 16 тысяч автомобилей в год. Строительство будет вести местная генеральная подрядная организация под надзором французских партнеров. Проектирование завода осуществляется совместно с инженерами Peugeot Citroёn.

16 мая между «Узавтосаноат» и французским концерном Peugeot Citroёn было подписано соглашение о создании совместного предприятия по производству легких коммерческих автомобилей по полному промышленному циклу под брендами Peugeot и Citroёn, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов.

Выпуск автомобилей, как ожидается, начнется в 2019 году. Уставный капитал СП составляет 30 млн евро с равным распределением долей. Общие инвестиции по проекту составляют около 130 млн евро.

В планы предприятия входит обеспечение уровня локализации не менее 50% с первого года производства путем привлечения отечественных производителей комплектующих частей.

Текст: «Газета.uz»      4 510

Материалы по теме

Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 16:10

Кыргызстан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан

Сегодня, 16:00

Samarqand Darvoza объявляет скидки до 70%

Сегодня, 13:36

В горах Чимгана ведется поиск пропавшего гражданина

Сегодня, 13:13

Штраф за нарушение правил паспортной системы снижен

Сегодня, 11:40

Все новые модели Volvo c 2019 года будут с электродвигателем

Сегодня, 10:43

Тарифы на холодную воду в столице повысятся с 21 июля

Сегодня, 10:41

Назначены первый заместитель и заместитель генпрокурора

Сегодня, 10:31

Катар отверг требования арабских стран

Популярное

Фото: Ремонт Малой кольцевой в Ташкенте

Президент назначил нового министра ЖКО

Ташкент-Алматы: поезд дружбы (+фото)

Скончался Насриддин Мухаммадиев