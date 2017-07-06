В горах Чимгана ведется поиск пропавшего гражданина

5 июля в дежурную часть Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области поступило заявление от гражданки, сообщившей, что в горах пропал ее супруг, житель столицы. Позвонив ей, он сообщил, что сломал ногу и просит помощи у МЧС.

Как сообщила пресс-служба министерства, сотрудниками МЧС незамедлительно начаты поисковые работы с участием трех спасательных групп. Утром 6 июля к поиску был привлечен вертолет Министерства обороны. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

Фото из социальной сети Facebook.

В Facebook распространено сообщение супруги потерявшегося гражданина Снежаны. Указано, что его зовут Борис, возраст 50 лет. Он пропал в местности Гулькам. Возможно, шел по песочному перевалу. Мобильный номер: +998935424220. Одет был в клетчатую рубашку (бело-синяя клетка), синие джинсы, имеются красная кепка и черный рюкзак.

«Просим добровольцев, кто находится поблизости в горах, откликнуться и помочь в поиске Бориса. Наши контактные номера: 2244179. (93) 5245416, (97) 7665306», — говорится в сообщении.