Бесценные источники нашей культуры. О рукописях в библиотеках Великобритании

Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор политических наук, профессор Университета мировой экономики и дипломатии Алишер Файзуллаев рассказывает об уникальных источниках культурного наследия Узбекистана — редких рукописях произведений ученых, мыслителей, государственных деятелей и поэтов, хранящихся в трех крупнейших научных библиотеках Великобритании.

Какие существуют источники нашего культурного наследия, в том числе за пределами нашей страны? Сколько их, где они хранятся, можно ли иметь к ним доступ, вернуть оригиналы или копии? Это не праздные вопросы, они имеют прямое отношение к нашему мироощущению и чувству самости, то есть к нашей идентичности.

За последние годы в Узбекистане проведена большая работа по поиску и нахождению культурных источников, оказавшихся по тем или иным причинам за рубежом. Значимость такой работы трудно переоценить, она важна не только для нас самих, но и для памяти наших предков, а также для мировоззрения будущих поколений. Одним словом, это стратегически важная задача для государства и народа.

Сейчас, когда главой государства ставится задача широкого и углубленного изучения нашего культурного наследия, в том числе рукописей, оказавшихся за рубежом, я бы хотел обратиться к одной книге, которая содержит интересные данные в этой области.

В 2002 году в Лондоне посольством Узбекистана в Великобритании была опубликована книга под названием «Маданиятимизнинг безавол дурдоналари: Британия кутубхоналаридаги буюк алломаларимизга оид манбалар» («Шедевры нашей культуры: труды выдающихся ученых и мыслителей, хранящихся в библиотеках Великобритании»). Руководителем проекта и ответственным редактором этой 182-страничной книги был я, тогдашний посол Узбекистана в Великобритании, сбор материалов осуществил второй секретарь посольства Мардон Ёкубов, подготовкой к печати занимались советник посольства Алишер Курманов и Мардон Ёкубов. Большую помощь в подготовке этого труда оказали руководитель Отдела арабских стран Британского музея доктор Колин Бейкер, руководитель Отдела восточных стран Бодлианской библиотеки Оксфордского университета Лесли Ворбс и сотрудник этого отдела Колин Вейкфильд, а также сотрудник библиотеки Кембриджского университета Марк Мёлхауслер. Книга вышла тиражом в 50 экземпляров и давно стала библиографической редкостью.

Обложка издания «Маданиятимизнинг безавол дурдоналари: Британия кутубхоналаридаги буюк алломаларимизга оид манбалар».

Выходу книги предшествовала большая работа, проделанная сотрудниками посольства в трех крупнейших научных библиотеках Англии: Британской библиотеке в Лондоне, Бодлианской библиотеке и библиотеке Кембриджского университета. В ходе исследования были обнаружены как уникальные рукописи наших великих мыслителей, ученых и поэтов прошлого, так и книги об этих рукописях. Обнаруженные рукописи написаны на арабском, персидском и тюркском языках. Они в основном были привезены в Великобританию различными коллекционерами и торговцами и подарены или проданы музеям и библиотекам. Часть рукописей изучены и каталогизированы британскими учеными.

Все эти рукописи относятся к редким и особо ценным и не подлежат продаже другим музеям, библиотекам, организациям или частным лицам. Некоторые рукописи не выдаются на руки или их нельзя ксерокопировать, чтобы не повредить. Но желающие могут заказать черно-белые или цветные фотокопии этих рукописей. Автор этих строк испытал сильное волнение, когда в Бодлианской библиотеке ему, в виде исключения, в знак уважения к Узбекистану, дали подержать самые старинные и уникальные рукописи Алишера Навои. Это было незабываемо.

Хотел бы привести некоторые данные, отмеченные составителями книги, в частности, в примечаниях Мардона Ёкубова.

Ибн Сина (980−1037)

В английских библиотеках оказалось больше всего рукописей этого великого философа, естествоиспытателя и врача. В Британском музее их 116, и они относятся к XI—XIX вв. Все они написаны на арабском языке. Самые старые и редкие среди них — это «Al-shifa» (1092 год), «Al-Qanun fi al-tibb» (1131 год), «Al-isharat wa-al-tanbihat» (1242 год), «Maqalah fi al-nafs» (1242 год) и «Al-Qanun fi al-tibb» (1131 год) — «Канон врачебной науки», который много раз переписывался и переиздавался на протяжении веков. В Британской библиотеке имеются 22 рукописи этого знаменитого произведения. Там же хранятся восемь рукописей «Al-shifa» Ибн Сины, относящиеся к различным периодам.

В Бодлианской библиотеке имеются 84 рукописи произведений Ибн Сины, в том числе 20 рукописей «Al-shifa», относящихся к XIII веку, 12 рукописей «Al-Qanun fi al-tibb» и 5 рукописей «Manzumah fi al-tibb». В библиотеке Кембриджского университета хранятся шесть рукописей Ибн Сины.

Имам аль-Бухари (810−870)

В Британской библиотеке было обнаружено 28 рукописей знаменитого собрания хадисов Имама Аль-Бухари «Al-jami' al-sahih», относящихся XII—XIX вв. Самая старая из них датируется 1185 годом. В Бодлианской библиотеке хранятся четыре рукописи этого произведения, написанные в XIV веке, в библиотеке Кембриджского университета имеются еще пять рукописей «Al-jami' al-sahih».

Аль-Фараби (872−950)

В Британской библиотеке имеются 20 рукописных произведений Аль-Фараби, 17 из которых относятся к XVII веку и три — к XVIII веку. Среди них — «Risalah fi ‘ilm al-falsafah», «Al-burhan li- aristatilis», «Maqalah fi al-jam'bayna ra’ay aflatun wa-aristu» и другие. В Бодлианской библиотеке хранятся 19 рукописей Аль-Фараби, относящихся к XVII веку.

Аль-Бируни (973−1048)

В Британской библиотеке находятся семь рукописных произведений великого ученого, датированные XII—XIX вв. Самое редкостное из них — это 11-томное произведение «Al-qanun al-mas'udi», относящееся к 1174−1175 годам. В Бодлианской библиотеке есть еще одна рукопись этого произведения, относящаяся к 1082 году, однако в ней всего шесть томов. В общей сложности в Бодлианской библиотеке хранятся восемь произведений Аль-Бируни, а в библиотеке Кембриджского университета — одна его рукопись, «Zayn al-Akbar», но ее дата неизвестна.

Алишер Навои (1441−1501)

В Британской библиотеке имеются 18 редкостных рукописей нашего национального поэта, написанных на тюркском языке, среди них 9 рукописей «Divan-i Nava’i», написанных в XV—XIX вв. Самая старая из них составлена в 1482 году, то есть еще при жизни Навои. В Бодлианской библиотеке хранятся три рукописи этого произведения, самая старая из которых относится к 1509 году. Еще один экземпляр рукописи данного произведения имеется в библиотеке Кембриджского университета.

Бодлианская библиотека располагает четырьмя поэмами «Хамса»: «Hairat-al-Abrar» (1485), «Farhad u Shirin» (1485), «Sadd-i-Iskandar» (1485 и 1553) и «Sab'ah Sayyarah» (1484 и 1553). Последняя рукопись — 1553 года — была составлена каллиграфом Мухаммадом Али в Бухаре. В Бодлианской библиотеке имеются две рукописи «Lisanal-Tayr» (1530 и 1531).

Бабур (1483−1530)

В британской библиотеке имеются 11 рукописей произведения Бабура «Waki'at-i-Babari» («Бабурнаме»), составленные в XVII—XIX вв. Самая ранняя из них написана на тюркском языке в 1630 году, однако она дошла до наших дней не в полном объеме. В Бодлианской библиотеке хранятся шесть, а в библиотеке Кембриджского университета — одна рукопись «Бабурнаме».

Камолиддин Бехзод (1455−1535/36)

В Британской библиотеке имеются 27 миниатюрных произведений этого великого мастера, относящихся к 1442, 1490, 1494 и 1520 годам. Все они иллюстрируют произведение Низами «Хамса». В некоторых из этих миниатюр сохранились автографы Бехзода. В Бодлианской библиотеке хранятся восемь миниатюр Бехзода и его учеников на сюжеты «Хамсы» Алишера Навои.

Амир Темур (1336−1405)

В Британской библиотеке хранятся 23 рукописи по истории государства Темура. Самая ранняя из них — это «Zafarnoma» Низама ад-Дина Шами, составленная в 1434 году. Считается, что это единственное подобное произведение, созданное еще при жизни Темура. В этой библиотеке есть 11 рукописей «Зафарнаме» Шарафуддина Али Язди, многие из которых составлены в XV веке.

В Бодлианской библиотеке имеются семь рукописей этого произведения, самая старая из которых составлена в 1448 году. Рукописи «Malfizan-i-Timiri» (Уложения Темура) представлены во всех трех библиотеках: в Британской библиотеке и Бодлианской библиотеке их по пять, в библиотеке Кембриджского университета — одна. В Британской библиотеке хранятся пять писем Амира Темура султану Баязиду, а также его письма султану Египта Сайиду Али Гилани и султану Ахмаду Жадаиру.

В библиотеках Великобритании хранятся и многие другие рукописи ученых и мыслителей, родившихся на территории нынешней Центральной Азии. Например, рукопись произведения Аль-Матуриди 1258 года «Ta'wilat ‘ilm al-huda» (Британская библиотека) и «Kitab al-Tawhid» (Бодлианская библиотека), рукопись произведения Аль-Хорезми «Mukhtasar min hisab fi-jabr wa’l muqabakah», датированная 1342 годом (библиотека Кембриджского университета), рукопись Аль-Фергани «AL-kamil fi (‘ilm) al-asturlab» (Британская библиотека) и другие.

В названных библиотеках имеются многие переводы на латинский язык произведений Аль-Фергани и других наших ученых и мыслителей, осуществленные в Средние века.

Проведенное исследование — это не работа профессионалов, а скорее лишь первая попытка дипломатов систематизировать наше духовное наследие в виде рукописей, хранящихся в крупнейших библиотеках Великобритании. Очень надеюсь, что данная работа будет продолжена соответствующими специалистами. Также весьма важно продолжить поиск подобных источников и в других библиотеках и музеях зарубежных государств, изучать, каталогизировать и издавать их.