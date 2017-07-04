Чистая питьевая вода поступила в Муйнак

Водопровод, запущенный в Муйнаке, может поставлять 7000 кубометров чистой питьевой воды в сутки и обеспечивать ею более 25 тысяч человек.

Водопровод в Муйнаке запущен в эксплуатацию спустя пять месяцев с начала строительства, сообщило УзА. Длина сооружения составляет 101 км.

Прокладку водопроводной сети Кунград-Муйнак инициировал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Каракалпакстан в январе.

На реализацию проекта было направлено 26,6 млрд сумов. Строительно-монтажные работы выполнены специальной передвижной механизированной станцией компании «Узбекистон темир йуллари».

Таким образом, стало возможно поставлять ежесуточно в Муйнакский район 7000 кубометров чистой питьевой воды и обеспечивать ею более 25 тысяч человек.

«Население района многие годы мечтало о питьевом водоснабжении, — сказал начальник Муйнакского районного отдела фонда „Нуроний“ Жангабой Жусипов. — До этого жители брали воду из Амударьи или артезианских колодцев».

Государственная программа по развитию региона Приаралья на 2017−2021 годы предусматривает обеспечение качественной питьевой водой жителей не только центра, но и самых отдаленных аулов района.

В рамках проекта «Развитие и модернизация системы водоснабжения Нукусского, Берунийского, Муйнакского, Кунградского и Караузякского районов» питьевой водой будут обеспечены жители шести населенных пунктов Муйнакского района. Водопровод Муйнак-Учсой будет продлен на 1,51 км.

На мероприятии выступили первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов и председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов.