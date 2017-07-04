В системе «Узбекнефтегаза» сократят 12 тысяч штатных единиц

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 июня подписал постановление о совершенствовании системы управления нефтегазовой отраслью, сообщается на сайте главы государства.

В соответствии с документом, наименования НХК «Узбекнефтегаз», АК «Узнефтегаздобыча», АК «Узтрансгаз», АК «Узнефтепродукт» и АК «Узнефтегазмаш» меняются на акционерное общество. АК «Узгеобурнефтегаз» переименована в АО «Узбурнефтегаз»;

В составе «Узбекнефтегаза» создается ООО «Узнефтегазгеология», на которое возложены функции по своевременному и качественному выполнению геологоразведочных работ с привлечением сервисных организаций, обеспечению прироста запасов углеводородного сырья и открытия новых месторождений, их подготовки и передачи для разработки организациям «Узнефтегаздобычи».

АК «Узнефтегазстройинвест» ликвидируется. ООО «Узгазинжиниринг» переименовано в ООО «Нефтегазстрой», с возложением на него функций по осуществлению координации деятельности строительно-монтажных организаций, входящих в состав «Узбекнефтегаза» и его акционерных обществ.

Кроме того, в составе «Узбекнефтегаза» создается ООО «Нефтгазэкспорт», специализированное на экспорте продукции, производимой организациями, входящими в состав «Узбекнефтегаза» и его акционерных обществ.

Ряд организаций реорганизуются путем присоединения, другие выводятся из составов «Узбекнефтегаза» и его акционерных обществ в качестве отдельных организаций.

На базе 6 межрегиональных унитарных предприятий «Узтрансгаза» создаются 14 территориальных филиалов газоснабжения, а на базе 23 унитарных предприятий «Узнефтепродукта» — 15 региональных организаций в форме ООО, осуществляющих реализацию нефтепродуктов. При этом будет оптимизировано количество районных и городских филиалов газоснабжения, которые преобразуются в межрайонные участки газоснабжения, а также количество низкорентабельных объектов по хранению и реализации нефтепродуктов.

По итогам преобразования организаций, входящих в составы «Узбекнефтегаза» и его акционерных обществ, предусматривается сокращение 12 тысяч штатных единиц. Высвобождаемым работникам должно быть оказано содействие в трудоустройстве.

В список задач «Узбекнефтегаза» включены осуществление глубоких структурных преобразований в нефтегазовой отрасли, повышение конкурентоспособности продукции, а также удовлетворение потребностей экономики и населения в нефтяной и газовой продукции.

На АО «Узтрансгаз» возложены задачи по обеспечению потребителей страны природным и сжиженным газом посредством совершенствования системы транспортных магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, строгого учета реализуемого газа и полноты поступления выручки, принятия мер по сокращению потерь, необоснованного и нерационального расходования газа, пресечению незаконного подключения к газовым сетям и хищений газа.