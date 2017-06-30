РУ O`Z ЎЗ
30 июня, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: stv.uz

В Самарканде сносят гостиницу «Интурист»

В Самарканде сносится здание гостиницы «Интурист», не работавшее последние 11 лет.

Сегодня, 14:35   Общество  

В центре Самарканда сносится 11-этажное здание гостиницы «Интурист», сообщает местный телеканал STV. Объект не функционировал 11 лет и считался аварийным.

Предложение о сносе было высказано Президентом Узбекистана во время его недавнего визита в Самаркандскую область. Работы начались по решению Кабинета Министров более недели назад.

Информации о том, что будет возведено вместо гостиницы, пока нет. По данным областного хокимията, от стройкомпаний поступают различные предложения: строительство жилого дома, сада с фонтанами, а также новой гостиницы.

Текст: «Газета.uz»      1 461
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 15:15

Глава Минздрава рассказал о реформе медицинского образования

Сегодня, 14:22

В США частично восстановлено действие иммиграционного указа Трампа

Сегодня, 12:45

ТУИТ внедряет программы бакалавриата Вебстерского университета

Сегодня, 12:00

LG представляет функциональную бытовую технику для любого интерьера

Сегодня, 10:00

Bob’s Red Mill Uzbekistan представляет вкус здоровья

Вчера, 21:56

Президент подверг критике руководителей, привыкших «ждать указаний сверху»

Вчера, 20:44

«Академия МВД должна стать абсолютно новым учебным заведением» — Президент

Вчера, 19:03

ЦБ усилит мониторинг ликвидности коммерческих банков

Популярное

11 человек пострадали в ДТП в Ташкенте за день

Президент Узбекистана принял главу «Лукойла»

Президент подверг критике руководителей, привыкших «ждать указаний сверху»

На автобусных маршрутах столицы обследуют пассажиропоток