В Самарканде сносят гостиницу «Интурист»

В Самарканде сносится здание гостиницы «Интурист», не работавшее последние 11 лет.

В центре Самарканда сносится 11-этажное здание гостиницы «Интурист», сообщает местный телеканал STV. Объект не функционировал 11 лет и считался аварийным.

Предложение о сносе было высказано Президентом Узбекистана во время его недавнего визита в Самаркандскую область. Работы начались по решению Кабинета Министров более недели назад.

Информации о том, что будет возведено вместо гостиницы, пока нет. По данным областного хокимията, от стройкомпаний поступают различные предложения: строительство жилого дома, сада с фонтанами, а также новой гостиницы.