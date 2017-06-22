Шавкат Мирзиёев приехал из Маргилана в Коканд на поезде

Шавкат Мирзиёев, находящийся в поездке по Ферганской долине, прибыл из Маргилана в Коканд по железной дороге.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Ферганской долине посетил город Коканд. Глава государства прибыл сюда из Маргилана на поезде, сообщило УзА.

На предприятии «Шаффоф метан саноат» прошла презентация ряда проектов. Эта компания планирует наладить на пустующих мощностях бывшего завода «Куконмаш» производство 100 тысяч газовых баллонов в год для установки на автотранспортные средства.

В Коканде также намечен ряд проектов по развитию ремесленничества и туризма. Планируется создание центров ремесленничества и ювелирного дела, строительство современных гостиниц.

Новый центр медицинских услуг и стационарного лечения, где будет установлено оборудование компании «Дженерал электрик» (США), сможет обеспечить лечение 25,5 тысячи пациентов и проведение 500 хирургических операций в год.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с инвестиционным проектом по производству выделанной кожи с полиуретановым покрытием на базе предприятия «Имано групп».

Была представлена информация о проектах, планируемых к реализации на территории свободной экономической зоны «Коканд». Здесь появятся предприятия по выпуску текстильной, пищевой, мебельной, полиграфической, кожевенно-обувной продукции и строительных материалов, машиностроения, электротехники, фармацевтики.

Кроме того, прошла презентация проектов, которые направлены на создание кластера комплексного управления отходами.

Затем Шавкат Мирзиёев посетил Кокандский городской театр, построенный в 1987 году и недавно отремонтированный. Президент побеседовал с актерами о повышении уровня и престижа театра среди народа.