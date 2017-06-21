Более 100 тысяч террористических интернет-ресурсов заблокировано в 2016 году

В 2016 году правоохранительными структурами стран ШОС было заблокировано более 100 тысяч интернет-ресурсов с террористическим контентом.

В прошлом году правоохранительными структурами стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было выявлено и заблокировано более 100 тысяч интернет-ресурсов, на которых было размещено порядка миллиона документов террористического и экстремистского характера. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в среду в Ташкенте сообщил директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС) генерал-полковник Евгений Сысоев.

Он отметил, что киберпростанство создает уникальные возможности для членов международных террористических организаций решать свои задачи и цели, включая радикализацию молодежи, управление терактами, своими ячейками.

«Мы понимаем и не питаем никаких иллюзий, это не самая эффективная мера в настоящее время, но отказываться от этого сегодня не намереваемся», — подчеркнул он.

Директор исполкома РАТС ШОС также сообщил, что вторые командные штабные учения стран-участниц ШОС по противодействию компьютерному терроризму снова пройдут в Китае в декабре. Первые учения проходили в конце 2015 года в китайском Синьмине.

По словам Евгения Сысоева, учения позволили сформировать общее представление о степени готовности органов стран ШОС к механизмам взаимодействия, наработать позитивную и негативную практику в сфере противодействия использованию интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Во время учений, прежде всего, решаются «две совместные задачи — по выявлению преступлений в киберпространстве, связанных с терроризмом, а также взаимному информированию и документированию всех фактов».

C вхождением в состав ШОС Индии и Пакистана формат проведения мероприятий организации изменился, добавил Евгений Сысоев.

«Во всех наших мероприятиях любого уровня теперь принимают участие восемь стран. Мы полагали, что это произойдет несколько позднее, примерно с 1 января, но более глубокое изучение нормативно-правовой базы подсказало, что коллеги должны включиться с первых минут после вступления», — отметил он.