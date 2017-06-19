Медколледж Боровского не будет принимать учащихся на новый учебный год

Анализ деятельности Ташкентского медицинского колледжа имени П. Ф. Боровского показал наличие «серьезных проблем в организации учебно-воспитательной работы», говорится в сообщении информационной службы Министерства здравоохранения Узбекистана. Учебное заведение получило печальную известность после инцидента, приведшего к гибели одного из учащихся.

При наличии реальных мест на более 2000 учащихся в колледже сегодня обучаются 3094 юношей и девушек или в полтора раза больше. В группах в среднем насчитывается по 36−38 молодых людей. Из-за нехватки учебных аудиторий учебные занятия организованы в две смены. Это же сказывалось на привлечении молодежи в различные кружки в свободное от учебы время.

Большое количество учащихся не позволяет полностью охватить их на занятиях по физическому воспитанию в спортивных залах, а в некоторых группах не было даже возможности для проведения этого предмета.

«В колледже отсутствует актовый зал, что не позволяет проводить среди учащихся духовно-нравственную, воспитательную работу, родительские собрания… Информационно-ресурсный центр данного колледжа, где обучается свыше 3000 юношей и девушек, рассчитан лишь на 34 человека», — говорится в сообщении.

«Организация учебы в двух сменах, полная занятость всех учебных аудиторий создает большие проблемы в работе преподавателей учебного заведения над собой, с родителями, организации внеучебной, духовно-нравственной, воспитательной работы, оказании психологических услуг», — отмечает Минздрав.

Учитывая вышеперечисленное, подготовлены предложения о приостановке приема документов в колледж на 2017−2018 учебный год. Они представлены в Государственную комиссию по приему в образовательные учреждения и Координационный совет по охвату выпускников 9-х классов образованием в академических лицеях и профессиональных колледжах при хокимияте Ташкента. Эти уполномоченные органы должны приняты решения, связанные с дальнейшей деятельностью образовательного учреждения.

По данным Минздрава, в 2015—2016 учебном году медицинские колледжи в столице окончили 8274 учащихся, из которых по специальности трудоустроились только 33%.

Если в прошлом году в медицинские колледжи по всему Узбекистану было принято более 35 тысяч учащихся, то в этом году квота приема сокращена на 7000 до 28 тысяч первокурсников.