Япония упростила подачу заявлений на получение визы

Япония упростила порядок подачи заявлений на получение краткосрочной визы (срок пребывания не более 90 дней) для граждан Узбекистана — владельцев общегражданских паспортов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Упрощения включают в себя:

1) Расширение сфер посещений, связанных с деловыми целями, деятелям культуры и интеллектуального труда. При повторном посещении Японии по данной визе гражданин может использовать ее в туристических целях, а также в целях посещения родственников или знакомых;

2) Увеличение с трех до пяти лет срока действия многократной краткосрочной визы для сотрудников государственных предприятий; компаний, финансируемых предприятиями, зарегистрированными на фондовых рынках Японии; а также заявителей, посещавших Японию ранее;

3) Отмену системы гарантирования при подаче заявлений на получение однократной краткосрочной визы.

Более подробно о перечне необходимых документов и порядке подачи заявлений можно ознакомиться на сайте посольства Японии в Ташкенте.