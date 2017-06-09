Глава офиса ЮНИСЕФ сделал заявление в связи с гибелью учащегося медколледжа

Саша Грауманн затронул тему травли детей в учебных заведениях и заявил о готовности ЮНИСЕФ поддержать правительство в борьбе с этой проблемой.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн сделал заявление в связи с недавним инцидентом с участием учащихся медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте.

«Выражаем наши глубокие и искренние соболезнования семье Жасурбека Ибрагимова, 17-летнего учащегося Ташкентского медицинского колледжа, трагически потерявшего жизнь 1 июня», — говорится в заявлении.

«Запугивание и травля в учебных заведениях становятся все более тревожной проблемой во всем мире, и ежедневно превращают детей в жертв насилия. Огромное множество людей закрывают глаза на насилие в отношении детей в учебных заведениях. У большого количества детей, подвергающихся насилию, нет уверенности и механизмов для выражения своего мнения, нет доверенных взрослых, с которыми можно поговорить с тем, чтобы обезопасить себя», — подчеркнул Саша Грауманн.

Он отметил, что существуют способы разрешения подобных ситуаций: посредством обучения учителей и родителей, а также установления и обеспечения соблюдения норм поведения, которые защищают детей от всех форм насилия.

«Травля среди сверстников широко распространена в разных странах в виде физических и словесных издевательств. Косвенные издевательства, такие как унижение и социальная изоляция, также подвергают детей риску. Поведение запугивания часто является симптомом уязвимости, стигматизации и дискриминации в обществе в целом, выражаемым по отношению к определенным социальным группам», — говорится в заявлении.

«Дети все чаще сталкиваются с новыми формами издевательств по мере того, как со временем меняется социальная динамика, а также с ростом использования информационных и коммуникационных технологий, таких как интернет и мобильные телефоны», — добавил глава представительства международной организации.

По его словам, ЮНИСЕФ оказывает поддержку многим странам мира в борьбе с травлей и запугиванием. Во многих из них была доказана эффективность следующих шести стратегий:

оказание поддержки родителям, опекунам и семьям; помощь детям и подросткам в управлении рисками и решении проблем; изменение взглядов и социальных норм, которые поощряют насилие и дискриминацию; повышение потенциала учителей и органов власти в предоставлении услуг для детей; осуществление законов и стратегий, которые защищают детей; и 6) регулярный сбор и анализ данных.

«ЮНИСЕФ готов поддержать усилия правительства в борьбе со всеми видами насилия в отношении детей, включая проблему травли в учебных заведениях», — заявил в заключение Саша Грауманн.