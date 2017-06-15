Фото: Ташкент оживает

С началом лета 2017 года жители Ташкента вернулись в парки и скверы.

В последние годы огромные общественные пространства в центре столицы Узбекистана оставались практически безлюдными. Сегодня ташкентцы вновь осваивают их, отправляясь вечером на прогулку.

Пройдясь после захода солнца по центральным улицам, можно ощутить атмосферу беззаботности. Сотни людей неспешно прохаживаются по главной площади Мустакиллик (Независимости), набережной Анхора, улице Сайилгох, скверу Амира Темура и в парке за Ташкентскими курантами.

Больше всего людей вечером в Ташкенте можно встретить на улице Сайилгох или «Бродвее», как принято называть ее в столице. Молодые люди с удовольствием участвуют в нехитрых ярмарочных развлечениях.

Ташкентцы отказались от посещения «Бродвея» в 2006 году, когда здесь были закрыты многочисленные кафе. Пешеходная улица потеряла свой шарм, горожане перестали сюда приходить, и «Бродвей» полностью опустел.

Сегодня на улице Сайилгох можно встретить не только молодежь, но и множество семей с детьми. Предприниматели вновь возвращаются на «Бродвей». Открыты два кафе, для малышей установили батут и бассейн с пластиковыми рыбками.

Велосипед совершенно не развит в Ташкенте как вид транспорта. Но вечерние прогулки на двухколесном транспорте пользуются в столице на удивление большой популярностью. Прокаты велосипедов занимают изрядную часть «Бродвея».

Предприниматели стараются извлечь выгоду из нового тренда на вечерние прогулки, предоставляя ташкентцам возможность посмотреть на звезды и планеты.

Уличные музыканты и танцоры вернулись на улицы вместе с горожанами. На «Бродвее», в близлежащих подземных переходах и сквере Амира Тимура можно услышать выступления гитаристов, скрипачей, певцов и даже целые ансамбли. Многие из них выступают не ради скромных пожертвований, а для собственного удовольствия.

Люди возвращаются и в сквер имени Амира Темура, потерявший в ноябре 2009 года большую часть своих деревьев. Здесь нет развлечений, но можно отдохнуть в тишине на городских лавочках.

Еще одно активно развивающееся общественное пространство — система фонтанов у правого крыла Дворца международных форумов и соседний с ней парк за городскими курантами. Любители роликовых коньков, скейтов и BMX часто проводят здесь время.

Благодаря горожанам, общественные пространства в Ташкенте начинают оживать. Столица становится открытым и интересным городом. Но центральные улицы столицы должны быть только флагманом в этом процессе. Удобные пешеходные улицы с простейшей развлекательной инфраструктурой, парки и скверы должны быть в доступности для всех жителей страны.

Яркие, живые и шумные вечерние улицы — это лучшая иллюстрация успешной жизни любого города.