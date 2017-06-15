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Фото: sectsco.org

В штаб-квартире ШОС подняты флаги Индии и Пакистана

Флаги Индии и Пакистана подняты в штаб-квартире ШОС в Пекине и в Исполкоме Региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте.

Сегодня, 16:47   Политика  

15 июня в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества в Пекине подняты государственные флаги двух новых государств-членов организации — Индии и Пакистана, сообщила пресс-служба Секретариата ШОС.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, помощник министра иностранных дел Китая Кун Сюанью, а также послы государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.

Генсек ШОС отметил: «Именно в этот день 16 лет тому назад на перекрестке двух тысячелетий на политической карте мира появилась Шанхайская организация сотрудничества. Добрососедство и единство целей развития, эти простые и ясные принципы межгосударственных отношений, заложенные в Хартии, стали фундаментальной основой организации нового типа и превратили ШОС в реальный фактор международной жизни».

В этот же день флаги Индии и Пакистана были подняты в здании Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Ташкенте.

Директор Исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев выразил уверенность, что участие компетентных органов двух стран в структуры существенно расширит антитеррористический потенциал ШОС.

Расширение антитеррористической структуры ШОС создает новые возможности для решения актуальных задач региональной и глобальной безопасности и придает дополнительный импульс консолидации усилий по противодействию международному терроризму, добавил он.

Текст: «Газета.uz»      691

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