РУ O`Z ЎЗ
15 июня, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Ташкентская ТЭС

Для Кибрая утвержден новый тариф на теплоэнергию

Новые тарифы на тепловую энергию для Кибрайского района вступают в силу с 1 июля.

Сегодня, 16:46   Общество  

Министерство финансов Узбекистана 15 июня утвердило новый тариф на тепловую энергию, реализуемую Ташкентской ТЭС для Кибрайского района столичной области. Он вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Новый тариф на горячую воду и пар всех параметров для всех потребителей, в том числе оптовых потребителей-перепродавцов и теплично-парниковые хозяйства, а также для предприятия «Иссиклик манбаи» будет составлять 54470 сумов за 1 Гкал (текущий тариф — 42777 сумов). Тарифы включают НДС.

С введением в силу новых тарифов (№19−03−22−06-O'zR-24−2017 и №19−03−22−06- O’zR -25−2017) от 15 июня утрачивают силу тарифы от 6 октября 2015 года (19−03−22−05- O’zR -98−2015 и 19−03−22−05- O’zR -99−2015).

Текст: «Газета.uz»      981
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 16:47

В штаб-квартире ШОС подняты флаги Индии и Пакистана

Сегодня, 15:59

Руководство «Узбекнефтегаза» — о том, как будет решаться проблема нехватки газа

Сегодня, 12:08

Четыре новых отдела внутренних дел открыты в столице

Вчера, 17:33

Канал «Узбекистан 24» станет «прорывом» на отечественном ТВ — директор

Вчера, 15:00

LG представляет новый холодильник P Veyron

Вчера, 11:52

Наказание за доведение до самоубийства ужесточено

Вчера, 11:48

Футбол: Южная Корея и Сирия не воспользовались осечкой Узбекистана

Вчера, 11:30

Департаменты транспорта хокимиятов Ташкента и области ликвидируют

Популярное

Туробжон Джураев избран и. о. хокима Самаркандской области

В «Узбекэнерго» сменилось руководство

Хоким Самаркандской области освобожден от должности

Президент Узбекистана выразил соболезнования России