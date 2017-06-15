Для Кибрая утвержден новый тариф на теплоэнергию

Новые тарифы на тепловую энергию для Кибрайского района вступают в силу с 1 июля.

Министерство финансов Узбекистана 15 июня утвердило новый тариф на тепловую энергию, реализуемую Ташкентской ТЭС для Кибрайского района столичной области. Он вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Новый тариф на горячую воду и пар всех параметров для всех потребителей, в том числе оптовых потребителей-перепродавцов и теплично-парниковые хозяйства, а также для предприятия «Иссиклик манбаи» будет составлять 54470 сумов за 1 Гкал (текущий тариф — 42777 сумов). Тарифы включают НДС.

С введением в силу новых тарифов (№19−03−22−06-O'zR-24−2017 и №19−03−22−06- O’zR -25−2017) от 15 июня утрачивают силу тарифы от 6 октября 2015 года (19−03−22−05- O’zR -98−2015 и 19−03−22−05- O’zR -99−2015).