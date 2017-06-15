Экопарк имени Бабура в столице вновь открыт

Центральный экопарк Ташкента имени Бабура в среду возобновил работу, сообщается на странице парка в Facebook.

Официальное открытие парка состоялось в субботу, спустя два дня он был закрыт — сообщалось, что до 19 июня в связи с необходимостью проведения дополнительных работ.

«Экопарк работает уже с сегодняшнего дня в штатном режиме: с 10:00 до 23:00», — говорится в сообщении парка.

В беседе с «Газетой.uz» администрация парка сообщила, что незавершенные работы — покраска беговых и велодорожек, внедрение системы орошения и другие — будут выполнены до понедельника.