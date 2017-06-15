РУ O`Z ЎЗ
15 июня, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Экопарк имени Бабура в столице вновь открыт

Центральный экопарк Ташкента имени Бабура возобновил работу после перерыва.

Сегодня, 19:36   Общество  

Центральный экопарк Ташкента имени Бабура в среду возобновил работу, сообщается на странице парка в Facebook.

Официальное открытие парка состоялось в субботу, спустя два дня он был закрыт — сообщалось, что до 19 июня в связи с необходимостью проведения дополнительных работ.

«Экопарк работает уже с сегодняшнего дня в штатном режиме: с 10:00 до 23:00», — говорится в сообщении парка.

В беседе с «Газетой.uz» администрация парка сообщила, что незавершенные работы — покраска беговых и велодорожек, внедрение системы орошения и другие — будут выполнены до понедельника.

Текст: «Газета.uz»      812
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 19:23

Самвел Бабаян продолжит руководить сборной по футболу

Сегодня, 17:59

Назначен первый зампредседателя Госкомконкуренции

Сегодня, 16:47

В штаб-квартире ШОС подняты флаги Индии и Пакистана

Сегодня, 16:46

Для Кибрая утвержден новый тариф на теплоэнергию

Сегодня, 15:59

Руководство «Узбекнефтегаза» — о том, как будет решаться проблема нехватки газа

Сегодня, 12:08

Четыре новых отдела внутренних дел открыты в столице

Вчера, 17:33

Канал «Узбекистан 24» станет «прорывом» на отечественном ТВ — директор

Вчера, 15:00

LG представляет новый холодильник P Veyron

Популярное

Ряд улиц переименован в столице

Шерзод Облокулов назначен прокурором Ташкента

Количество вице-премьеров сокращено

Президент Узбекистана выразил соболезнования России