МОТ намерена расширять сотрудничество с Узбекистаном

Делегация Узбекистана во главе с вице-премьером Танзилой Нарбаевой провела переговоры с гендиректором МОТ Гаем Райдером.

Делегация Узбекистана, возглавляемая заместителем премьер-министра Танзилой Нарбаевой, провела в Женеве переговоры с генеральным директором Международной организации труда Гаем Райдером. Встреча состоялась в рамках 106-й сессии Международной конференции труда, сообщила пресс-служба Министерства трудовых отношений и занятости.

Гай Райдер отметил, что стороны достигли значимых успехов по многим направлениям сотрудничества. По его словам, в настоящее время открываются новые возможности, в первую очередь в вопросах занятости, охраны труда и гендерного равенства.

Гендиректор МОТ поблагодарил руководство Узбекистана за ратификацию основополагающей Конвенции МОТ №87 о свободе объединении и защите права объединяться в профсоюзы от 1948 года. «Надеемся, работа по изучению вопроса соответствия других конвенций МОТ национальному законодательству республики будет продолжена», — отметил он.

Гай Райдер подчеркнул необходимость расширения двустороннего взаимодействия, включив в повестку дня вопросы совершенствования договорно-правовой базы, обеспечения занятости, в том числе среди женщин, а также охраны труда и социальной защиты населения.