Футболисты «Сурхана» и «Андижана» устроили драку

Матч между командами «Сурхан» и Андижан" закончился дракой футболистов на поле.

Восемь игроков профессиональных клубов «Сурхан» (Термез) и «Андижан» (Андижан) из-за драки получили красные карточки в ходе матча 13-го тура первой лиги Узбекистана, сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

В матче, который состоялся 4 июня в Термезе и завершился ничьей — 2:2, потасовка произошла на четвертой компенсированной минуте игры. По четыре футболиста в составе обоих клубов, а также врач «Сурхана» были удалены с поля.

За нарушение регламента соревнований по футболу среди нелюбительских и полупрофессиональных футбольных клубов Узбекистана «Сурхан» и «Андижан» оштрафованы.

В случае повторения инцидента к клубам будут приняты более строгие санкции, а также поставлен вопрос о соответствии занимаемых должностей руководителей и тренерского штаба команд.

В составе «Сурхана» санкции применены в отношении Тимура Мамадалиева (штраф с дисквалификацией на 9 матчей), Санжара Шомуродова (штраф с дисквалификацией до конца сезона), Нажмиддина Нормуродова (штраф с дисквалификацией на 5 матчей), Акмала Абдурахмонова (штраф с дисквалификацией на 2 матча) и клубного врача Фахриддина Абдусаматова (уволен с недопуском к соревнованиям под эгидой ФФУ и ПФЛ).

У «Андижана» наказания понесли Иброхим Отахонов (штраф с дисквалификацией на 4 матча), Фарҳод Бекмуродов (штраф с дисквалификацией на 3 матча), Санжар Аскаралиев (штраф с дисквалификацией на 4 матча) и Акбар Ходжаев (штраф с дисквалификацией на 2 матча).

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