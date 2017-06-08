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Фото: Минздрав

Поликлиники Ташкента будут оказывать экстренную медицинскую помощь

Семейные и многопрофильные поликлиники Ташкента будут оказывать медицинскую помощь населению, используя круглосуточную мобильную подстанцию.

Сегодня, 15:50   Общество  

Семейные и центральные районные многопрофильные поликлиники в Ташкенте будут оказывать скорую, догоспитальную и экстренную медицинскую помощь с использованием круглосуточной мобильной, технически оснащенной подстанции. Об этом говорится в постановлении Президента Узбекистана от 6 июня.

Хокимият столицы обеспечит каждую такую поликлинику двумя специализированными автомобилями. Помимо оказания экстренной помощи, они также будут использоваться для улучшения профилактической и патронажной работы.

Руководители и специалисты семейных и центральных районных многопрофильных поликлиник Ташкента будут ежеквартально отчитываться перед закрепленным населением и на сессиях Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов по устранению недостатков и повышению эффективности адресной первичной медико-санитарной помощи.

По итогам 2017−2018 годов специальная комиссия сможет внести предложения о распространении накопленного опыта такой работы в других городах страны.

Текст: «Газета.uz»      3 596
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