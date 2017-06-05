Видео. Нигора Хасанова: «Мы продаем хорошие идеи»

Руководитель выставочной компании ITE Нигора Хасанова рассказывает о перспективах выставок, делится секретами лояльности и рекомендациями по эффективному участию в выставках.

В гостях у «Лаборатории бизнеса» — Нигора Хасанова, которая 18 лет руководит представительством международной выставочной компании ITE Uzbekistan. Как специалист, стоявший у истоков становления выставочной индустрии в Узбекистане, она делится многолетним опытом по организации таких мероприятий. Также Нигора объясняет, что нужно для получения максимальной отдачи от участия в выставке, как организована система работы и мотивации в их компании, в чем секрет ее приверженности делу.

Обсуждая опыт международных выставок с ведущими проекта, Нигора Хасанова поднимает вопросы организации выставок аналогичного уровня в Узбекистане, привлечения международных участников. Что для этого нужно? Ответы в интервью:





Биография: родилась в Ташкенте. Окончила художественный колледж имени Бенькова и Ташкентский театрально-художественный институт. С 1993 по 1995 годы работала в компании «Узбектуризм». С 1996 по 2000 годы являлась директором Ташкентской международной туристской ярмарки. С 1999 года по настоящее время работает генеральным директором ITE Uzbekistan. Также с 2005 по 2016 годы была генеральным директором ITE China.

Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.

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