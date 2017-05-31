Хосе Мария Мендес покинул пост тренера сборной по футзалу

Фото: the-uff.com
Главный тренер сборной Узбекистана по футзалу Хосе Мария Мендес покинул свой пост в связи с истечением срока контракта, сообщила пресс-служба Федерации футбола.
Испанский специалист возглавил национальную команду в марте 2015 года. Под его руководством сборная стала финалистом чемпионата Азии в Ташкенте, что позволило впервые в истории квалифицироваться на первенство мира.
Хосе Мария Мендес занял четвертое место со сборной Узбекистана U-20 на чемпионате Азии в Таиланде. Он также руководил клубом «Ардус», который становился чемпионом Узбекистана в 2015 и 2016 годы.
«Сотрудники и руководство Ассоциации футзала Узбекистана и Федерации футбола Узбекистана выражают глубокую благодарность специалисту за эффективную работу», — говорится в сообщении.
Сегодня, 13:17
Сегодня, 10:07
Сегодня, 09:30
Вчера, 16:00
Вчера, 15:06