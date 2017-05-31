Хосе Мария Мендес покинул пост тренера сборной по футзалу

Хосе Мария Мендес покинул пост главного тренера сборной Узбекистана по футзалу. Под его руководством команда впервые квалифицировалась на ЧМ.

Главный тренер сборной Узбекистана по футзалу Хосе Мария Мендес покинул свой пост в связи с истечением срока контракта, сообщила пресс-служба Федерации футбола.

Испанский специалист возглавил национальную команду в марте 2015 года. Под его руководством сборная стала финалистом чемпионата Азии в Ташкенте, что позволило впервые в истории квалифицироваться на первенство мира.

Хосе Мария Мендес занял четвертое место со сборной Узбекистана U-20 на чемпионате Азии в Таиланде. Он также руководил клубом «Ардус», который становился чемпионом Узбекистана в 2015 и 2016 годы.

«Сотрудники и руководство Ассоциации футзала Узбекистана и Федерации футбола Узбекистана выражают глубокую благодарность специалисту за эффективную работу», — говорится в сообщении.